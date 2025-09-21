Mihai Trăistariu a dezvăluit dacă merge la Insula Iubirii: „Am un farmec al meu”

Mihai Trăistariu (48 de ani) a dezvăluit dacă are în plan s meargă în emisiunea Insula Iubirii de la Antena 1, după ce în spațiul public au apărut zvonuri legate de acest aspect. Cântărețul nu s-a sfiit să mărturisească faptul că are „un farmec al său”.

În cadrul unui interviu televizat, Mihai Trăistariu a făcut lumină în urma zvonurilor apărute în spațiul public legate de eventuala participare a sa în cadrul unei emisiuni la Antena 1. S-a zvonit că artistul și-ar fi propus să fie o ispită masculină în cadrul show-ului Insula Iubirii. Acum, însă, cântărețul a dizolvat orice fel de zvon, mărturisind că nu este adevărat.

„Nu, mă, cine a zis? Au scris ziarele, da, dar nu e așa”, a spus Mihai Trăistariu, în emisiunea „Xtra Night Show”.

Artistul a preferat să nu aibă o relație stabilă, în ultimii ani

Apoi, în emisiune au fost discutate și alte aspecte legate de viața personală a cântărețului. Mihai Trăstariu a fost întrebat despre metoda pe care ar aborda-o pentru a cuceri o femeie, dacă ar merge în show-ul care se filmează în Thailanda. Cântărețul a mărturisit că reușește să aibă un „lipici” față de persoanele de sex feminin, chiar și în condițiile în care nu cunoaște cum să le abordeze. A mai susținut că nu se află într-o relație, la momentul actual.

„Mă crezi că mai sunt unele în limba după mine? Așa cum mă vezi. Am un farmec al meu. (…) Nu sunt combinat acum. De câțiva ani am preferat să nu mai am o relație stabilă, că mă chinuie gândul de relație. Am dat-o în bară la greu și mă chinuie gândul ăsta”, a spus Mihai Trăistariu.

Câți bani produce firma lui?

De altfel, în podcastul „Chefi la furculițe” de pe YouTube, artistul a mărturisit că firma sa produce circa 100.000 de euro anual. La final, rămâne cu 20.000 de euro, după ce achită toate taxele, cheltuielile.

„Firma mea produce pe an cam 100.000 de euro. Eu rămân la sfârșit, când trag linie cu 20.000 de euro, pentru că restul sunt cheltuieli. Nu rămân cu mult, dar de ăia pot să mă bucur, să îi reinvestesc sau să plătesc dările la stat, care sunt din ce în ce mai mari, tot cresc.

Concertele îmi aduc cel mai mult la ora asta. Eu vara, am concerte în fiecare seară. Eu stau la mare și mi-am făcut relații acolo. Cânt în toate stațiunile: Venus, Saturn, Eforie, toate. Am câte 2, 3 sau 4 concerte pe în fiecare seară, iar în weekenduri plec la nunți, ziua vreunui oraș, comună sau zile de naștere.

30.000 de euro fac din turism, 10.000 de euro din școala de muzică și 60.000 de euro din concerte, deci 100.000. Și apoi, rămân puțini, la final, când tragi linie”, a mărturisit Mihai Trăistariu, în podcastul „Chefi la furculițe”.

