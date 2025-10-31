Prima pagină » Diverse » Showbiz » Scandal la Asia Express. Conflict între Anda Adam și producătorii emisiunii de la Antena 1: „Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri”

Scandal la Asia Express. Conflict între Anda Adam și producătorii emisiunii de la Antena 1: „Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri”

31 oct. 2025, 09:38, Showbiz
Scandal la Asia Express. Conflict între Anda Adam și producătorii emisiunii de la Antena 1: „Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri”
Galerie Foto 5
Anda și Joseph Adam, la Asia Express

Un conflict a luat naștere între Anda Adam și producătorii emisiunii Asia Express de la Antena 1, în ediția precedentă. După reacția nervoasă a soțului ei, Joseph Adam, când i-a adus o serie de reproșuri, cântăreața a izbucnit în cursa pentru ultima șansă. Disensiunile între echipă și producători au pornit de la o interdicție pe care concurenții trebuie să o respecte și care face parte din legislația Vietnamului.

Primele disensiuni au pornit între Anda Adam și soțul ei, Joseph. În ediția nr. 32 a emisiunii Asia Express, sezon 8, concurenții au avut de îndeplinit sarcini dificile în probe de foc. Într-o cursă contra-timp, concurenții au fost nevoiți să pregătească și să vândă 20 de sandvișuri. În urma acestei misiuni, echipa Anda-Joseph Adam a ajuns în cursa pentru ultima șansă.

S-a certat cu soțul

În cursa pentru ultima șansă, între cei doi soți a avut loc un conflict. Fusese generat pe fondul stresului și al frustrării.

„M-am pus să beau și eu puțină apă. Mă disperi! Ce vrei să fac prima dată? Îți zic că vreau apă și tu mă cauți în geantă. Lasă-mă să beau apă! Ești disperată! Nu am văzut niciodată în viața mea. Toate vrei să le faci tu. Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”, a spus vizibil enervat soțul cântăreței.

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam

Conflict cu echipa de producție a emisiunii Asia Express

Apoi, conflictul a continuat cu echipa de producție a emisiunii de la Antena 1. Întreaga situație a pornit de la atenționarea producătorilor transmisă către concurenți, și anume că nu li se permite oprirea mașinilor pe trecerea de pietoni. Un astfel de gest este interzis prin legislația Vietnamului.

„Unde să opresc? Pe Marte?! Nu am voie să opresc o mașină. Dar unde am voie să opresc o mașină? Unde? Sunt pe trecerea de pietoni, e verde… Trecea o mașină care putea să ne ia, dar ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri! Pe trecere nu pot să opresc, pe lateral nu pot să opresc, pe mijloc nu pot să opresc, dar unde pot să opresc?”, a reacționat Anda Adam.

Sursă foto: captură video Asia Express / Antena 1

