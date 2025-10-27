Prima pagină » Diverse » Showbiz » Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025

Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025

Cătălin Botezatu rămâne una dintre figurile cele mai căutate din showbizul românesc, dovadă că producătorii TV se „bat” ca să-l includă în proiectele lor. Pentru că aduce o prezență puternică pe ecrane și are un simț al umorului inconfundabil, designerul primește și onorarii pe măsura ratingului pe care îl face.

Cel mai bun exemplu îl reprezintă prezența sa la Asia Express 2025.

Cât a câștigat Cătălin Botezatu pentru o apariție la Asia Express 2025

După participarea la emisiunea „La bine și la roast”, de la Pro TV, Cătălin Botezatu a acceptat și provocarea celor de la Antena 1 de a merge la Asia Express, ca invitat special în sezonul 2025 al îndrăgitului reality show.

A fost o ediție plină de momente neașteptate și energie cea în care a apărut Boteza. Într-una dintre probele competiției, echipa formată din Karmen și Olga Barcari a ajuns ultima la Irina Fodor, dar norocul a fost de partea lor – în cufăr au găsit insigna verde, ceea ce le-a permis să rămână în joc.

Regulile emisiunii le-au adus, însă, un nou coechipier, primindu-l lângă ei pe Cătălin Botezatu. Reputatul designer le-a însoțit pe parcursul unei etape întregi și a reușit să facă spectacol, combinând eleganța cu autoironia și buna dispoziție.

Din câte se pare, scrie bzi.ro, Botezatu ar fi fost plătit cu 10.000 de euro pentru o singură apariție la Asia Express 2025.

Nicolle Fota trece la un nou capitol

În plan personal, Cătălin Botezatu a ținut capul de afiș al presei mondene și urmare a relației cu Nicolle Fota, un tânăr model de doar 18 ani. Cei doi au fost văzuți împreună în mai multe rânduri, dar de câteva luni s-au înmulțit zvonurile despre o despărțire.

Recent, Nicolle a confirmat pentru Spynews.ro că va pleca din țară. Frumoasa brunetă a primit o propunere de nerefuzat de la Milano, capitala mondială a modei.

„Plec la Milano. Urmează să semnez cu o agenție foarte bună, am multe proiecte și reclame pregătite. În ultima perioadă mi-am refăcut book-ul și acum arată mult mai profesional”, a declarat Nicolle Fota.

Despre Cătălin Botezatu, ea a spus: „Ne respectăm, ținem legătura, dar deciziile mele îmi aparțin. Nu am discutat despre plecare, însă cred că ar înțelege alegerea mea”.

