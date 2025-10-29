Prima pagină » Diverse » Showbiz » Ce studii are Gabi Tamaș. El și Dan Alexa s-au calificat pentru etapa din Coreea de Sud, la Asia Express

29 oct. 2025
Gabi Tamaș și Dan Alexa, la Asia Express

Gabi Tamaș (41 de ani) și Dan Alexa (46 de ani) formează una dintre echipele care s-au calificat pentru etapa din Coreea de Sud, la Asia Express. De-a lungul competiției de la Antena 1, cei doi concurenți au luptat pentru a ajunge printre primii la Irina Fodor, pentru a câștiga amuletele și imunitatea. Acum, se află printre cei care ajung în etapa decisivă. Deși este recunoscut la nivel internațional pentru calitățile sportive, puțini sunt cei care știu ce studii are Gabi Tamaș.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au luptat cot la cot, pentru a ajunge în etapa din Coreea de Sud, pe Drumul Eroilor de la Asia Express 2025. De-a lungul episoadelor, telespectatorii au putut privi una dintre echipele cu un nivel ridicat de competitivitate și camaraderie. Ambii sunt cunoscuți pentru calitățile sportive, dar puțini sunt cei care cunosc parcursul lor în zona educației.

Ce studii are Gabi Tamaș

Deși s-a retras din lumea sportului și este discret cu viața privată, Gabi Tamaș continuă să fie una dintre vedetele din lumea sportului românesc des urmărite. Puțini știu, însă, faptul că Gabriel Tamaș a studiat la Universitatea Transilvania din Brașov, scrie Cancan.

Dan Alexa și Gabi Tamaș, la Asia Express 2025 / foto: Instagram

  • În 2008, a primit Medalia „Meritul Sportiv”, clasa a III-a, de la fostul președinte Traian Băsescu. Premiul a venit în urma calificării la Campionatul European de Fotbal din 2008.
  • Și-a început cariera în fotbal la Brașov, la ICIM Brașov.
  • În 2002, a fost transferat la Dinamo București.
  • În 2003, avea să ajungă la Galatasaray, în Turcia.
  • În 2004, a fost transferat la Spartak Moscova, apoi împrumutat înapoi la Dinamo București (tot în vara aceluiași an).
  • A mai evoluat la Celta Vigo, la Auxerre, apoi în 2008 s-a întors la Dinamo București. În 2009, avea să-și prelungească șederea la echipa din Ștefan Cel Mare, devenind și căpitan.
  • În 2010, a evoluat la West Bromwich Albion (Anglia).
  • Ulterior, a semnat un contract cu CFR Cluj. Apoi, în 2022, a bătut palma cu Petrolul Ploiești.

Gabi Tamaș este căsătorit de 13 ani cu Ioana, iar împreună au o fiică.

Experiența la Asia Express, alături de Dan Alexa

Telespectatorii au ocazia, în continuare, să urmărească parcursul echipei Gabi Tamaș – Dan Alexa, la Antena 1, în cadrul emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor.

„De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele și sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc: «Eu ce aș putea să fac?». Îmi plac provocările și voiam să încerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu.

Bineînteles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo… Emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică și vom trece peste toate, cu siguranţă”, a spus el.

Sursă foto: Instagram  Gabriel Tamas

