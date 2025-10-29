Ce studii are Gabi Tamaș. El și Dan Alexa s-au calificat pentru etapa din Coreea de Sud, la Asia Express

Gabi Tamaș (41 de ani) și Dan Alexa (46 de ani) formează una dintre echipele care s-au calificat pentru etapa din Coreea de Sud, la Asia Express. De-a lungul competiției de la Antena 1, cei doi concurenți au luptat pentru a ajunge printre primii la Irina Fodor, pentru a câștiga amuletele și imunitatea. Acum, se află printre cei care ajung în etapa decisivă. Deși este recunoscut la nivel internațional pentru calitățile sportive, puțini sunt cei care știu ce studii are Gabi Tamaș.
Gabi Tamaș și Dan Alexa au luptat cot la cot, pentru a ajunge în etapa din Coreea de Sud, pe Drumul Eroilor de la Asia Express 2025. De-a lungul episoadelor, telespectatorii au putut privi una dintre echipele cu un nivel ridicat de competitivitate și camaraderie. Ambii sunt cunoscuți pentru calitățile sportive, dar puțini sunt cei care cunosc parcursul lor în zona educației.
Deși s-a retras din lumea sportului și este discret cu viața privată, Gabi Tamaș continuă să fie una dintre vedetele din lumea sportului românesc des urmărite. Puțini știu, însă, faptul că Gabriel Tamaș a studiat la Universitatea Transilvania din Brașov, scrie Cancan.
Gabi Tamaș este căsătorit de 13 ani cu Ioana, iar împreună au o fiică.
Telespectatorii au ocazia, în continuare, să urmărească parcursul echipei Gabi Tamaș – Dan Alexa, la Antena 1, în cadrul emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor.
„De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele și sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc: «Eu ce aș putea să fac?». Îmi plac provocările și voiam să încerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu.
Bineînteles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo… Emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică și vom trece peste toate, cu siguranţă”, a spus el.
Sursă foto: Instagram Gabriel Tamas