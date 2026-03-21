Simona Halep a atras atenția fanilor și a presei după o postare controversată pe Instagram din ultima perioadă. Sportiva, cunoscută pentru cariera impresionantă în tenis, s‑a căsătorit cu omul de afaceri Toni Iuruc pe 15 septembrie 2021, dar cei doi au decis să divorțeze în septembrie 2022, după mai puțin de un an de căsnicie. Decizia a fost anunțată de comun acord, Iuruc a confirmat separarea și a cerut discreție în privința vieții lor private.

Simona Halep, mesaj pentru cârcotași

După divorț, Halep a rămas discretă în privința aspectelor sentimentale, dar speculațiile legate de viața ei personală au continuat să circule în spațiul public și online.

Recent, pe contul ei oficial de Instagram, Halep a postat un mesaj inspirat dintr‑o idee atribuită lui Oscar Wilde: „Există oameni care trăiesc din poveştile altora”.

Postarea a fost interpretată de unele surse media ca o reacție la criticile și zvonurile despre viața ei personală care au revenit în atenție în ultima perioadă.

Simona Halep s-a bucurat din plin de timpul liber

Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenis în februarie 2025, în cadrul Transylvania Open de la Cluj‑Napoca, după ce a fost învinsă în primul tur de Lucia Bronzetti, fiind ultimul meci din cariera ei competițională.

Decizia de a pune capăt carierei a venit după o perioadă dificilă în care Simona revenise în circuit după o suspendare pentru dopaj, inițial de patru ani, dar redusă la nouă luni printr‑o decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (CAS).

După retragere, Halep s-a bucurat din plin de timpul liber. A călătorit, a petrecut timp prețios cu familia, iar în ultima perioadă fost prezentă la evenimente publice în România, inclusiv la ediții ale Transylvania Open. În 2026 a fost numită ambasador onorific al turneului din Cluj‑Napoca.

Cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României își va încheia cariera așa cum se cuvine. În cadrul Sports Festival 2026, Simona Halep își va disputa meciul de retragere într-un spectacol memorabil, pe scena BTarena din Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 iunie 2026, începând cu ora 17:00.

Recomandarea autorului: