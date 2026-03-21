Mihai Tănase
Lovitură pentru Elon Musk. Cel mai bogat om din lume, găsit vinovat de fraudă de un juriu federal din SUA în cazul preluării Twitter

Elon Musk se confruntă cu unul dintre cele mai grele momente din cariera sa, după ce un juriu federal din San Francisco l-a găsit vinovat de fraudă în procesul intentat de acționarii Twitter, care susțin că declarațiile magnatul hi-Tech din spatele SpaceX și Tesla au manipulat piața, influențând prețul acțiunilor Twitter, actual X în timpul tranzacției de 44 de miliarde de dolari.

Musk, cel mai bogat om din lume, a fost găsit vinovat de fraudă de un juriu federal din SUA în cazul preluării Twitter. Potrivit acuzațiilor, Musk ar fi pus sub semnul întrebării în mod repetat numărul de conturi false și de tip spam de pe platformă, sugerând că acestea ar putea reprezenta 20% sau chiar mai mult, în timp ce compania raportase aproximativ 5%, scrie Mediafax.ro.

Aceste declarații ar fi avut un impact direct asupra pieței, contribuind la scăderea artificială a prețului acțiunilor și oferindu-i lui Musk un avantaj în renegocierea tranzacției.

În pledoaria finală, avocatul acționarilor fostului Twitter, Mark Molumphy, a descris efectele declarațiilor lui Musk într-un mod tranșant:

„A discreditat compania. A discreditat conducerea. Și a prăbușit acțiunile”, a afirmat Molumphy.

De cealaltă parte, apărarea a susținut că miliardarul a ridicat probleme legitime.

„Îngrijorarea privind boții era reală, iar faptul că a vorbit public despre această problemă nu înseamnă că a comis sau a intenționat să comită o fraudă”, a declarat avocatul Michael Lifrak.

Procesul, început pe 2 martie, a fost intentat de investitori care susțin că au vândut acțiuni la prețuri mai mici din cauza declarațiilor lui Musk, în perioada 13 mai – 4 octombrie 2022. Despăgubirile urmează să fie stabilite într-o etapă ulterioară.

Imperiul Hi-Tech al lui Musk, sub presiune juridică

În ciuda conflictului, Elon Musk a finalizat achiziția Twitter în octombrie 2022 și a redenumit platforma în X, integrând-o ulterior în SpaceX.

Cazul se adaugă unui istoric lung de dispute juridice. În 2023, Musk a câștigat un proces legat de declarația privind „finanțarea asigurată” pentru Tesla, iar în 2025 a fost implicat într-un litigiu privind pachetul său salarial. În paralel, miliardarul poartă negocieri cu autoritatea de reglementare a pieței de capital din SUA, care îl acuză că a întârziat dezvăluirea achizițiilor inițiale de acțiuni Twitter pentru a cumpăra la prețuri mai mici.

În februarie, SpaceX a preluat compania de inteligență artificială xAI, într-o tranzacție care a dus la crearea uneia dintre cele mai valoroase companii private din lume, evaluată la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari.

