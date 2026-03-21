Forțele Navale au reluat căutările celor trei marinari încă dați dispăruți după scufundarea remorcherului Astana în zona portului Midia

Accidentul a avut loc în timpul unei manevre aparent obișnuite. Remorcherul ajuta un petrolier să se lege la terminalul offshore. La un moment dat, motoarele s-au oprit, iar nava a pierdut controlul. În doar câteva minute, s-a răsturnat și a ajuns pe fundul mării.

Epava se află la aproximativ 26 de metri adâncime, cu chila în sus. Poziția complică accesul în interior, acolo unde există posibilitatea să fie încă victimele.

„Forțele Navale Române continuă sâmbătă, 21 martie, acțiunile de sprijin în vederea căutărilor persoanelor dispărute în urma incidentului naval produs miercuri, 18 martie, în zona portului Midia, în care a fost implicat remorcherul „Astana”. Șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „JUPITER” – 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat în această dimineață să acționeze în raionul maritim în care este scufundată nava. De asemenea, personal cu echipamente specifice din cadrul structurilor Centrului 39 Scafandri, precum și o ambulanță a Grupului de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius” s-au deplasat în portul Midia. În seara zilei de 18 martie, în jurul orei 18.20, militarii Centrului 39 Scafandri, care au intervenit cu nava maritimă pentru scafandri „Grigore Antipa” și șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „MARTE” – 106, au identificat remorcherul scufundat la aproximativ cinci mile marine de portul Midia și la 26 de metri adâncime. Ulterior, echipele de scafandri militari au reușit să recupereze de la bordul navei corpul uneia dintre victimele implicate în incident. Acesta a fost transportat în portul militar Constanța și a fost predat autorităților competente pentru soluționarea cazului. Acțiunile de căutare și recuperare sunt în desfășurare, iar Forțele Navale Române acționează în cooperare cu celelalte structuri implicate, pentru gestionarea eficientă a situației”, transmite MApN.

Între timp, două persoane din echipaj au fost găsite fără viață și aduse la mal. Ceilalți trei marinari rămân dispăruți.

Problema majoră ține de vreme. Vântul puternic și marea agitată pun în pericol scafandrii, iar operațiunile se opresc și reiau în funcție de condiții. Intervenția trebuie făcută în siguranță, altfel riscurile cresc pentru toată lumea implicată.

În paralel, a fost deschis și un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ancheta urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat: dacă a fost doar o defecțiune tehnică sau dacă există și alte cauze în spatele tragediei.

