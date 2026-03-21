Nicușor Dan și-a luat celebrul carnețel și la întâlnirea cu secretarul general al NATO. Președintele e nedezlipit de “talismanul” său

Deja celebru, mic, discret și aparent imposibil de abandonat, carnețelul lui Nicușor Dan a devenit un fel de personaj secundar în aparițiile oficiale ale președintelui României. De data aceasta, scena s-a mutat într-un registru și mai serios: întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Scena 1. Nicușor Dan coboară din mașină, cu carnețelul la el. Îi pasează pentru scurt timp carnețelul unei doamne din delegație, probabil din reflex sau ca să aibă mâinile libere pentru momentul oficial.

Doar că nu durează mult. Câteva minute mai târziu, când începe efectiv discuția, carnețelul e din nou în peisaj. Scena 2. În imagini se vede cum președintele deschide carnețelul și se pregătește să-și ia notițe în timpul discuțiilor cu liderul NATO.

Carnețelul devine astfel un simbol al mandatului lui Nicușor Dan, iar politica externă, vedem, vine la pachet cu multe notițe.

Carnețelul, nelipsit în deplasările președintelui

Nicușor Dan și-a luat celebrul carnețel după el și în vizita oficială în Franța. Președintele României a fost fotografiat purtând carnețelul cu notițe la întâlnirea pe care a avut-o cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

De la cartela de acces în PMB, la carnețel

Pentru Nicușor Dan, noua funcție nu înseamnă numai despărțirea de Primăria Capitalei, pe care a condus-o în perioada 29 octombrie 2020 – 26 mai 2025, ci și de celebra cartelă de acces în biroul de la PMB. Cardul a fost transformat de Nicușor Dan, chiar și după ce a ajuns la Cotroceni, într-un adevărat talisman, pe care acum vedem că l-a înlocuit cu celebrul carnețel.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Nicușor Dan își ia notițe de la francezi cum să doboare dronele. Ce a învățat președintele de la producătorul mondial de unde România cumpără radare

Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman

Ce-și notează Nicușor Dan în carnețel: Oamenii care l-au împrumutat și evaluarea canalelor TikTok / „Trebuie să facem puțină ordine” pe TikTok