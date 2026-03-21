Nestle pierde în instanță: concedierea unui angajat acuzat că a „vapat” în fabrică costă peste 22.000 de lire

Un fost angajat al Nestle a obținut peste 22.000 de lire sterline după ce judecătorii au decis că a fost concediat în mod disproporționat, în urma unui incident petrecut la locul de muncă.

O reacție considerată exagerată

Totul a pornit de la un episod din 2023, într-o fabrică din Tutbury, Staffordshire, unde activitatea a fost oprită temporar după declanșarea unei alarme de incendiu.

Compania a legat incidentul de comportamentul unui angajat cu vechime, Luke Billings, suspectat că ar fi folosit o țigară electronică într-o zonă interzisă. Deși nu a existat o recunoaștere clară a faptei, conducerea a tratat situația ca pe o abatere gravă și a decis concedierea.

Pentru angajator, lucrurile au părut simple: risc de siguranță, producție blocată, pierderi financiare.

Ce au văzut judecătorii diferit

Când cazul a ajuns în fața tribunalului din Nottingham, analiza a fost însă mult mai nuanțată. Judecătorii nu au negat că incidentul a avut consecințe. Problema a fost alta: proporția dintre faptă și pedeapsă.

În motivare, instanța a considerat că măsura concedierii a fost prea dură în raport cu dovezile și circumstanțele. Practic, compania a mers direct la sancțiunea maximă, fără să justifice suficient de clar de ce nu erau posibile alternative mai blânde.

Acuzațiile suplimentare ale angajatului, legate de discriminare pe fond de sănătate, nu au fost confirmate.

Rezultatul: Nestle a fost obligată să plătească 22.216 lire sterline despăgubiri, plus compensații pentru veniturile pierdute. Pentru o corporație de dimensiunea Nestle, suma nu este una critică. Dar precedentul contează.

