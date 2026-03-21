Totul sau nimic în Arctica? Putin mută provocator, 7 submarine nucleare din clasa Delta-IV și Borei au fost desfășurate în zona Peninsulei Kola. „Două treimi din flotă”

Potrivit Army Recognition, un oficial al serviciilor secrete americane subliniază că Rusia și-a concentrat aproximativ două treimi din forța sa nucleară de descurajare maritimă în bastioanele arctice, prin desfășurarea a șapte submarine nucleare cu rachete balistice (SSBN) în Peninsula Kola.
Cu un impact direct asupra calculelor de descurajare strategică ale SUA, forța rusă include SSBN-uri din clasa Delta-IV și Borei, înarmate cu SLBM-uri Sineva, Layner și Bulava, operând din baze precum Gadzhiyevo, cu acces de patrulare la Marea Barents în mai puțin de 24 de ore.
„Această concentrare consolidează pregătirea și supraviețuirea nucleară a Rusiei, forțând în același timp Statele Unite să acorde prioritate operațiunilor arctice pentru a menține o descurajare credibilă și o acoperire de avertizare timpurie”, avertizează Army Recognition.
Evaluarea anuală a amenințărilor din 2026, realizată de Comunitatea de Informații a SUA, avertizează că Rusia poziționează acum aproximativ două treimi din capacitatea sa nucleară de a doua lovitură maritimă în Arctica, ceea ce complică strategia de descurajare a SUA.
Rețeaua de apărare arctică include baze aeriene, sisteme de rachete de coastă și forțe navale concepute pentru a securiza operațiunile SSBN și a contracara prezența SUA în această regiune.
Regiunea include cel puțin trei baze aeriene rusești majore care deservesc avioane de vânătoare, cum ar fi interceptoarele MiG-31BM, aviație de patrulare maritimă și aeronave de transport, se mai arată în analiza Army Recognition.
Distanțele dintre bazele Kola și zonele de patrulare din Marea Barents sunt mai mici de 1.000 km, ceea ce permite cicluri rapide de desfășurare și o frecvență mai mare a patrulărilor.
Modelul de bastion arctic al Rusiei plasează submarinele cu rachete balistice în zone maritime apărate din Marea Barents, în loc să le disperseze la nivel global, reducând expunerea la războiul antisubmarin în timpul tranzitului.
În prezent, Flota de Nord a Rusiei operează aproximativ șapte SSBN-uri alocate descurajării arctice, inclusiv cinci submarine Delta-IV (Bryansk, Novomoskovsk, Verkhoturye, Tula, Karelia) și două până la trei submarine Borei sau Borei-A (Yuriy Dolgorukiy, Knyaz Vladimir, Knyaz Pozharsky).
Ciclurile de întreținere înseamnă că unul până la două submarine sunt de obicei în renovare, rămânând cinci până la șase potențial dislocabile în orice moment.
Fiecare submarin din clasa Borei poate transporta până la 16 rachete Bulava, fiecare rachetă fiind capabilă de focoase multiple, rezultând o încărcătură potențială de 64 până la 96 de focoase per submarin, în funcție de configurație și de constrângerile tratatului.
Sisteme suplimentare, cum ar fi rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune, dronele nucleare subacvatice și activele ISR, sprijină direcționarea și conștientizarea operațională.
„Timpii de tranzit de la bază la zonele de patrulare sunt în general de 12-24 de ore, comparativ cu tranzitele de mai multe zile către Atlanticul de Nord, limitând ferestrele de expunere la urmărirea de către aeronavele antisubmarin americane P-8 sau rețelele de tip SOSUS, notează Army Recognition.
Rusia controlează aproape 24.000 km de coastă arctica și folosește acest avantaj geografic pentru a regla traficul de-a lungul Rutei Mării Nordului, ceea ce reduce distanța de tranzit dintre Europa și Asia cu până la 40% în comparație cu ruta Canalului Suez.
Pentru a securiza acest coridor, Rusia menține peste o duzină de baze militare pe teritoriul său arctic, susținute de stații radar, sisteme de apărare aeriană și baterii de rachete de coastă.
„Această abordare integrează controlul economic, refuzul accesului militar și extinderea infrastructurii pentru a consolida influența asupra căilor maritime arctice și a zonelor de resurse”, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition.
