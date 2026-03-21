Totul sau nimic în Arctica? Putin mută provocator, 7 submarine nucleare din clasa Delta-IV și Borei au fost desfășurate în zona Peninsulei Kola. „Două treimi din flotă”

Potrivit Army Recognition, un oficial al serviciilor secrete americane subliniază că Rusia și-a concentrat aproximativ două treimi din forța sa nucleară de descurajare maritimă în bastioanele arctice, prin desfășurarea a șapte submarine nucleare cu rachete balistice (SSBN) în Peninsula Kola.

Cu un impact direct asupra calculelor de descurajare strategică ale SUA, forța rusă include SSBN-uri din clasa Delta-IV și Borei, înarmate cu SLBM-uri Sineva, Layner și Bulava, operând din baze precum Gadzhiyevo, cu acces de patrulare la Marea Barents în mai puțin de 24 de ore.

„Această concentrare consolidează pregătirea și supraviețuirea nucleară a Rusiei, forțând în același timp Statele Unite să acorde prioritate operațiunilor arctice pentru a menține o descurajare credibilă și o acoperire de avertizare timpurie”, avertizează Army Recognition.

Peninsula Kola găzduiește sediul Flotei Nordice la Severomorsk

Evaluarea anuală a amenințărilor din 2026, realizată de Comunitatea de Informații a SUA, avertizează că Rusia poziționează acum aproximativ două treimi din capacitatea sa nucleară de a doua lovitură maritimă în Arctica, ceea ce complică strategia de descurajare a SUA.

Concentrată pe Peninsula Kola, ca parte a Flotei Nordice a Marinei Ruse, aceasta include șapte submarine cu rachete balistice (SSBN) înarmate nuclear, inclusiv submarine Delta-IV înarmate cu rachete SLBM R-29RMU Sineva sau Layner și submarine Borei sau Borei-A echipate cu 16 rachete SLBM RSM-56 Bulava cu o rază de acțiune de aproximativ 9.000 km.

cu o rază de acțiune de aproximativ 9.000 km. Peninsula Kola oferă acces direct la Marea Barents, cu timpi de tranzit către zonele de patrulare de obicei sub 24 de ore, reducând expunerea în timpul desfășurării.

Rusia controlează aproape 50% din linia de coastă arctică și își integrează postura nucleară cu prioritățile economice, inclusiv petrolul, gazele și Ruta Mării Nordice.

Rețeaua de apărare arctică include baze aeriene, sisteme de rachete de coastă și forțe navale concepute pentru a securiza operațiunile SSBN și a contracara prezența SUA în această regiune.

Peninsula Kola găzduiește sediul Flotei Nordice la Severomorsk și baze de submarine la Gadzhiyevo , care găzduiește Divizia 31 Submarine responsabilă de submarine strategice.

, care găzduiește Divizia 31 Submarine responsabilă de submarine strategice. Infrastructura de manipulare a rachetelor este situată în Golful Okolnaya, permițând încărcarea rachetelor balistice lansate de submarine (SLBM) și operațiunile de întreținere.

Regiunea include cel puțin trei baze aeriene rusești majore care deservesc avioane de vânătoare, cum ar fi interceptoarele MiG-31BM, aviație de patrulare maritimă și aeronave de transport, se mai arată în analiza Army Recognition.

Modelul de bastion arctic al Rusiei plasează submarinele cu rachete balistice în zone maritime apărate din Marea Barents

Distanțele dintre bazele Kola și zonele de patrulare din Marea Barents sunt mai mici de 1.000 km, ceea ce permite cicluri rapide de desfășurare și o frecvență mai mare a patrulărilor.

Zona include, de asemenea, logistică, șantiere de întreținere și facilități de depozitare a focoaselor nucleare, consolidând operațiunile nucleare într-o regiune compactă.

Această concentrare crește eficiența operațională, dar creează un grup dens de active militare critice, potențial vulnerabile la atacuri secrete similare cu Operațiunea Spiderweb din iunie 2025.

Modelul de bastion arctic al Rusiei plasează submarinele cu rachete balistice în zone maritime apărate din Marea Barents, în loc să le disperseze la nivel global, reducând expunerea la războiul antisubmarin în timpul tranzitului.

În prezent, Flota de Nord a Rusiei operează aproximativ șapte SSBN-uri alocate descurajării arctice, inclusiv cinci submarine Delta-IV (Bryansk, Novomoskovsk, Verkhoturye, Tula, Karelia) și două până la trei submarine Borei sau Borei-A (Yuriy Dolgorukiy, Knyaz Vladimir, Knyaz Pozharsky).

Submarinele Delta-IV, puse în funcțiune între 1984 și 1992, transportă 16 SLBM-uri Sineva sau Layner , fiecare capabil să transporte mai multe focoase nucleare.

, fiecare capabil să transporte mai multe focoase nucleare. Submarinele mai moderne din clasa Borei, puse în funcțiune din 2013 încoace, transportă 16 SLBM-uri Bulava cu capacitate MIRV, configurate de obicei cu patru până la șase focoase per rachetă.

Ciclurile de întreținere înseamnă că unul până la două submarine sunt de obicei în renovare, rămânând cinci până la șase potențial dislocabile în orice moment.

Fiecare submarin din clasa Borei poate transporta până la 16 rachete Bulava

Fiecare submarin din clasa Borei poate transporta până la 16 rachete Bulava, fiecare rachetă fiind capabilă de focoase multiple, rezultând o încărcătură potențială de 64 până la 96 de focoase per submarin, în funcție de configurație și de constrângerile tratatului.

Submarinele Delta-IV transportă un număr similar de rachete cu o capacitate MIRV mai mică, de obicei până la patru focoase per rachetă.

Împreună, forța SSBN arctică poate reprezenta câteva sute de focoase desfășurate într-un număr relativ mic de submarine.

Această concentrare permite Rusiei să mențină o capacitate credibilă de a doua lovitură chiar dacă doar un subset de submarine se află pe mare, deoarece dependența de densitatea mare a focoaselor per unitate reduce necesitatea unei flote mai mari, menținând în același timp eficacitatea descurajării.

Sisteme suplimentare, cum ar fi rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune, dronele nucleare subacvatice și activele ISR, sprijină direcționarea și conștientizarea operațională.

Patrulele submarine ale Rusiei în regiune sunt concentrate în bastionul Mării Barents și sub gheața arctică, unde adâncimile care depășesc 200-300 m și acoperirea sezonieră de gheață de 1-2 m reduc propagarea acustică și eficacitatea semnalizării prin satelit.

Submarinele pot efectua lansări sub gheață, permițând descurajarea continuă fără a ieși din apele apărate, iar zonele tipice de patrulare se află la 500-1.000 km de Gadzhiyevo.

„Timpii de tranzit de la bază la zonele de patrulare sunt în general de 12-24 de ore, comparativ cu tranzitele de mai multe zile către Atlanticul de Nord, limitând ferestrele de expunere la urmărirea de către aeronavele antisubmarin americane P-8 sau rețelele de tip SOSUS, notează Army Recognition.

Rusia menține peste o duzină de baze militare pe teritoriul său arctic

Rusia controlează aproape 24.000 km de coastă arctica și folosește acest avantaj geografic pentru a regla traficul de-a lungul Rutei Mării Nordului, ceea ce reduce distanța de tranzit dintre Europa și Asia cu până la 40% în comparație cu ruta Canalului Suez.

Pentru a securiza acest coridor, Rusia menține peste o duzină de baze militare pe teritoriul său arctic, susținute de stații radar, sisteme de apărare aeriană și baterii de rachete de coastă.

Flota de 42 de spărgătoare de gheață, inclusiv opt nave cu propulsie nucleară, permite navigația pe tot parcursul anului și o prezență statală susținută, spre deosebire de alte națiuni arctice cu flote semnificativ mai mici.

și o prezență statală susținută, spre deosebire de alte națiuni arctice cu flote semnificativ mai mici. Rusia a extins, de asemenea, infrastructura pe arhipelaguri cheie, cum ar fi Novaya Zemlya și Franz Josef Land, consolidând capacitățile de supraveghere și de desfășurare avansată.

„Această abordare integrează controlul economic, refuzul accesului militar și extinderea infrastructurii pentru a consolida influența asupra căilor maritime arctice și a zonelor de resurse”, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition.

RECOMANDAREA AUTORULUI: