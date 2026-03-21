Dosar revoltător. Victima unui grav accident soldat cu 3 morți, la Rădășeni, așteaptă de 7 ani să primească despăgubiri

Dosar revoltător. Victima unui grav accident soldat cu 3 morți, la Rădășeni, județul Suceava, așteaptă de 7 ani să primească despăgubiri. Bărbatul a ajuns invalid, în urma incidentului rutier. De 3 ani așteaptă expertiza făcută de Institutul ieșean de Medicină Legală. Acum, avocatul victimei cere ca instanța să desemneze un alt IML, din alt județ, scrie Ziarul de Iași

Un incident mortal a avut loc în județul Iași, în urmă cu 7 ani. În dimineața zilei de 8 februarie 2019, Romulus R. se afla ca pasager într-un autoturism care se îndrepta spre Gura Humorului. Mașina rula cu 122 km/h într-o zonă în care limita legală era de 90 km/h. Pe raza comunei Rădășeni, în jurul orei 07:24, anvelopa dreaptă spate a explodat.

Atunci, șoferul, Răzvan U., a pierdut controlul asupra volanului, iar autoturismul s-a izbit de o autoutilitară pe contrasens. Șoferul acesteia și 2 pasageri au murit, în urma accidentului, iar alte șase persoane au fost rănite. Romulus R. a ajuns, atunci, în comă la spital și a rămas internat pe o perioadă de 3 săptămâni. Avea un traumatism cerebral, 7 fracturi ale coastelor, un plămân perforat și fracturi la coloana vertebrală.

Bărbatul așteaptă de 7 ani să primească despăgubiri

În urma accidentului și a situației medicale, bărbatul a fost diagnosticat cu o serie de deficiențe psihice și cerebrale, inclusiv o leucoaraioză (conexiunile nervoase sunt afectate de modificarea substanței albe cerebrale). Bărbatul și-a pierdut mai mult de jumătate din capacitatea de muncă.

Primul termen al procesului a avut loc abia în luna mai 2022.  La mai bine de șapte ani de la producerea gravului accident, bărbatul încă așteaptă să primească despăgubiri. În urma incidentului rutier și a problemelor întâmpinate, s-a adresat instanței, în 2022, cerând daune materiale în valoare de 10.075 lei și daune morale de 300.000 lei. Avea să majoreze daunele morale la 600.000 de lei.

