Statele Unite și Israelul au lansat un atac asupra instalației nucleare Natanz din Iran sâmbătă, a anunțat Organizația pentru Energie Atomică a Republicii Islamice, relatează Le Monde.

„În urma atacurilor criminale ale Statelor Unite și ale regimului sionist uzurpator împotriva țării noastre, complexul de îmbogățire (…) de la Natanz a fost ținta unui atac în această dimineață”, a declarat organizația într-un comunicat difuzat de agenția de știri Tasnim.

Aceasta a adăugat că „nu s-au semnalat scurgeri de materiale radioactive” în zona respectivă din centrul Iranului.

La scurt timp după atac, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că nu s-a detectat nicio creștere a radiațiilor în afara amplasamentului.

„AIEA a fost informată de Iran că complexul nuclear de la Natanz a fost atacat astăzi. Nu s-a raportat nicio creștere a nivelurilor de radiații în afara amplasamentului”, a scris AIEA pe platforma de socializare X.

Agenția de supraveghere nucleară a ONU a declarat că analizează raportul, în timp ce directorul său general, Rafael Grossi, și-a reiterat apelul la reținere militară pentru a evita orice risc de accident nuclear.

Instalația nucleară de la Natanz a fost ținta unui atac american-israelian și pe 2 martie. De asemenea, instalația nucleară a fost unul dintre cele trei obiective vizate de atacurile americane din iunie anul trecut, în timpul conflictului cu Iranul, alături de Fordow și Isfahan.

Atacurile americane-israeliene asupra Iranului au început pe 28 februarie, Teheranul ripostând cu atacuri repetate cu drone și rachete asupra Israelului și a țărilor din Golf care găzduiesc baze militare americane.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

