Primăria Capitalei avertizează: „Nu le mai dați bani parcagiilor”. Ce a transmis Poliția Locală a Municipiului București

Primăria Capitalei și Poliția Locală a Municipiului București fac apel în rândul conducătorilor auto să nu mai ofere bani „parcagiilor” ilegali. Poliția Locală transmite faptul că este vorba despre o cerșetorie mascată, o metodă de înșelăciune care trebuie oprită.

Oficialii avertizează că fiecare leu dat acestor parcagii va menține fenomenul. Potrivit Poliției Locale, există mai multe zone din București în care acești parcagii acționează ilegal. Pe lista zonelor se află, de exemplu, Sala Palatului, precum și Palatul CEC de pe Calea Victoriei.

„Cerșetorie mascată. Nu o încurajați. Apar de nicăieri și fac bani pe seama șoferilor. Îi vedem pe camere, îi prindem și îi amendăm. Sala Palatului, Curtea de Apel, Spitalul Universitar, Piața Națiunile Unite și Palatul CEC de pe Calea Victoriei. Știm bine zonele unde acționează parcagii ilegali.

Nu este doar un fenomen deranjant, ci și o metodă de înșelăciune care trebuie oprită. Vă îndemnăm să luați atitudine. Să depuneți plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Fiecare leu oferit îi menține în stradă. Nu le dați bani. Apelați-ne! 0219752”, a transmis Poliția Locală, prezentând imagini surprinse de camerele de supraveghere.

„Nu le mai dați bani parcagiilor! Doar împreună reușim să stopăm fenomenul”, a transmis, totodată, și Primăria Capitalei.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook Poliția Locală a Municipiului București