Suma este uriașă! Cât plătesc lunar Radu Vâlcan și Adela Popescu pentru școala privată a celor 3 copii

Radu Vâlcan (48 ani) și Adela Popescu (38 ani) trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru educația celor trei copii ai lor. Iată cât plătesc lunar prezentatorul de la Antena 1 și îndrăgita actriță pentru școala privată a fiilor.

Radu Vâlcan și Adela Popescu trăiesc o frumoasă poveste de iubire, fiind căsătoriți de peste un deceniu. Cei doi prezentatori TV au, împreună, 3 copii – Adrian (3 ani), Andrei (6 ani) si Alexandru (8 ani). Cuplul dedică timp prețios celor trei fii, fiindu-le alături la fiecare pas și investind în educația lor.

Toți cei trei copii ai lor merg la aceeași instituție de învățământ particulară din Capitală. Doi dintre copii se află la grădiniță, iar fiul cel mare urmează cursurile ciclului gimnazial. Pentru ca cei mici să urmeze cursurile în unitatea particulară de învățământ, părinții trebuie să bage adânc mâna în buzunar.

Cuplul plătește o mică avere, lunar, pentru educația celor 3 copii

Adela Popescu și Radu Vâlcan plătesc între 940 și 1020 de euro (în funcție de programul ales), lunar, pentru un singur copil la grădiniță. Taxa de 940 de euro este pentru programul standard, iar taxa de 1020 de euro este atribuită programului standard extins. Desigur, există și o taxă administrativă școlară (luni – vineri) în funcție de programul optat (390 euro/lună sau 470 euro/lună). Pentru că au doi copii care merg la grădiniță, părinții trebuie să plătească o taxă dublă. În acest sens, fără să fie adăugate taxele administrative, cuplul ar plăti între 1880 și 2040 de euro pentru grădinița celor doi copii.

În cazul fiului mai mare, care urmează cursurile ciclului gimnazial, taxa este de 1180 de euro pe lună în București și de 1350 de euro în Voluntari. Precum și în cazul anterior, se pot adăuga taxe administrative școlare, în funcție de programul ales și de locație (București / Voluntari).

Pentru educația celor trei copii, cuplul achită peste 3000 de euro, lunar.

Sursă foto: Facebook Adela Popescu