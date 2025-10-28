Prima pagină » Diverse » Showbiz » Tatăl lui Andrei Ștefănescu a murit. Artistul nu a reușit să-i îndeplinească ultima dorință

Tatăl lui Andrei Ștefănescu a murit. Artistul nu a reușit să-i îndeplinească ultima dorință

28 oct. 2025, 09:53
Tatăl lui Andrei Ștefănescu a murit. Artistul nu a reușit să-i îndeplinească ultima dorință
Artistul Andrei Ștefănescu este în doliu. Prezentatorul a anunțat, într-o postare pe Facebook, că tatăl său a murit.

Tatăl lui Andrei Ștefănescu s-a stins din viață, iar artistul este devastat de durere. Cei doi aveau o relație foarte apropiată și petreceau mult timp împreună, ori de câte ori aveau ocazia.

Andrei Ștefănescu le-a transmis vestea fanilor săi. El a scris pe rețelele sociale că și-a pierdut tatăl, pe care l-a iubit mult și pe care nu-l va uita niciodată. De altfel, artistul a postat o fotografie în care apare alături de fiul și de tatăl său, pe când se aflau la un meci, deoarece tatăl prezentatorului era fanul echipei FC Rapid.

Andrei Ștefănescu a spus că i-a făcut o promisiune tatălui său. Cei doi mai aveau de văzut încă un meci împreună, însăm din nefericire, nu au mai apucat.

Astăzi m-am despărțit de tatăl meu drag… I-am promis vom mai vedea un meci împreună… sunt sigur de acolo de sus este lângă mine și Ayan… Dumnezeu te odihnească, eroul meu!”, a scris Andrei Ștefănescu.

