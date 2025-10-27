Felix Dadaev, cea mai fidelă dublură a lui STALIN, a murit la 102 ani. Povestea de viață uluitoare a omului care a fost trimis chiar și la „Ialta”

Felix Dadaev, omul care a fost considerat cea mai fidelă dublură a lui Stalin, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani. Timp de mai multe decenii, el a fost cel mai bine păstrat secret din Uniunea Sovietică – nimeni nu știa că este copia perfectă a liderului suprem al URSS și pe care îl înlocuia în parade, la apariții publice și chiar în momente importanță istorică.

De exemplu, Dadaev a mers inclusiv la Conferința de la Ialta, drept momeală pentru americani și britanici.

Dansatorul devenit „umbra” celui mai temut om din lume

În tinerețe, înainte de a intra în rolul lui Stalin, Dadaev era un tânăr artist, dansator, scamator și iluzionist, având chiar talent, scrie presa internațională. A mers în război, în 1942, fiind grav rănit pe front. Dintr-o eroare birocratică, a fost declarat mort, iar familia lui chiar a primit certificatul de deces.

„Am fost rănit în ‘42, iar familia mea a primit o hârtie prin care eram declarat mort în luptă. Eram unul dintre cele șapte «cadavre» trimise la spital, dar eu și încă un soldat eram în viață. Am și acum hârtia. Rudele mele m-au crezut mort tot războiul”, avea să povestească Dadaev peste ani.

Tocmai această eroare avea să-i schimbe viața cu totul. În 1943, după un spectacol, el a fost ridicat de agenți ai NKVD, poliția secretă sovietică, și dus direct la Moscova. Acolo, i s-a explicat ce misiune importantă trebuie să îndeplinească: va fi dublura lui Stalin.

Însuși temutul Lavrenti Beria, șeful NKVD, a fost cel care i-a supravegheat transformarea. Dadaev a fost instruit cum să-l copieze pe dictatorul sovietic, de la mers, voce, gesturi și până la ticuri. Ore întregi, s-a uitat la înregistrări cu Stalin și a memorat absolut fiecare gest făcut de „Tătuca”. A trebuit să se îngrașe, să învețe intonațiile și pozițiile în care stă sau se deplasează Stalin.

„Am fost flatat. Mă simțeam mândru că semăn cu liderul. Mă gândeam ce ar spune prietenii care glumeau pe seama mea când eram copil. Mulți erau șocați de asemănare. În timp, am ajuns să copiez perfect comportamentul și intonațiile lui. Aveam un machior, dar a trebuit să învăț singur tot procesul. Cel mai dificil era mersul, vocea și gesturile, nu machiajul.

După antrenament, eram Stalin în toate privințele. Doar urechile mele erau diferite”, spunea Dadaev într-un interviu dat după 1991.

Trimis la Ialta, la conferința pentru pace

Dadaev s-a întâlnit cu Stalin o singură dată. Momentul a fost scurt, dar intes, după cum l-a descris chiar dubla dictatorului: „M-a privit, a zâmbit și a dat din cap aprobator. Atât! Era obsedat de atentate, spionii îl înconjurau. Fiecare deplasare era planificată în detaliu. De multe ori, eu mergeam în locul lui spre aeroport, în coloană oficială. Am defilat chiar și în Piața Roșie în locul lui, la o paradă. Toată lumea era convinsă că sunt Stalin”.

În 1945, teama de atentate i-a determinat pe sovietici să apeleze din nou la Felix Dadaev. Astfel, pentru participarea la Conferința de Pace de la Ialta, serviciile secrete ale URSS au pus la cale o stratagemă: două zboruri identice s-au îndreptat spre locul întâlnirii istorice, iar în unul dintre avioane era la bord Dadaev.

„Au fost organizate două zboruri, da! Eu am fost momeala pentru serviciile secrete străine. Nu s-a scris nicăieri despre asta. Nimeni nu știe. Eu eram acolo să atrag privirile altora”.

Felix Dadaev a trăit zeci de ani în tăcere, fără ca familia sau prietenii să bănuiască adevărul despre cine este sau ce face. Abia după căderea Uniunii Sovietice, în anii ’90, și-a făcut publică povestea, confirmând că a fost, ani la rând, dublura lui Stalin.

