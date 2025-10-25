Prima pagină » Social » Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a MURIT după ce s-a aruncat de la etaj. În apartamentul lui a fost găsit un mesaj pentru partenera sa

Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a MURIT după ce s-a aruncat de la etaj. În apartamentul lui a fost găsit un mesaj pentru partenera sa

Oana Zvobodă
25 oct. 2025, 15:24, Social
Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a MURIT după ce s-a aruncat de la etaj. În apartamentul lui a fost găsit un mesaj pentru partenera sa

Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc. Polițiștii chemați la fața locului încercau să comunice cu el și îi pregăteau salteaua pneumatică, însă a fost prea târziu. Echipajele medicale au declarat decesul după ce manevrele de resuscitare au eşuat.

Poliţiştii au găsit în apartamentul bărbatului, pe o masă, un briceag cu urme de sânge şi un mesaj adresat partenerei sale, aceste indicii conducând spre ipoteza sinuciderii, în condiţiile în care bărbatul avea o plagă deschisă la gât.

Sâmbătă, în jurul orei 10:00, poliţiştii din Râmnicu Vâlcea au fost sesizaţi, prin apelul unic de urgenţă 112, că un bărbat se află pe balconul unui apartament, într-o poziţie nefirească, refuzând orice formă de comunicare.

„Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la adresa indicată, unde identificat persoana aflată pe balconul unui apartament situat la etajul al treilea al unui imobil. Aceştia au încercat în permanenţă să comunice cu bărbatul, însă acesta a refuzat dialogul.

Totodată, poliţiştii au încercat să intre în apartament, însă uşa locuinţei era încuiată. De asemenea, poliţiştii au încercat să comunice cu persoana respectivă dintr-un apartament vecin, insa fără rezultat.

La faţa locului au intervenit şi echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, care au început pregătirea mijloacelor de protecţie, inclusiv a saltelei pneumatice”, se arată în comunicatul poliției.

Bărbatul s-a aruncat de la etajul al treilea al blocului în timp ce se desfășurau activitățile de salvare. Echipajele medicale au făcut manevre de resuscitare, însă, din nefericire, bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a fost declarat decedat.

IPJ Vâlcea a precizat că bărbatul decedat avea o plagă deschisă la gât, aspect care, coroborat cu indiciile identificate în locuinţă, conduc spre ipoteza unui „act suicidal”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Noi scurgeri de GAZE în zona blocului care a explodat în Rahova. Distrigaz a resigilat țeava chiar în ziua în care trebuia să repornească instalația

Cum ar putea arăta noua conducere a PSD. Claudiu Manda, favorit în locul lui Stănescu. Ce nume ar putea ocupa cele 4 funcții de prim-vicepreședinte

Citește și

EXTERNE Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv. Suma se apropie de un MILION de euro
13:48
Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv. Suma se apropie de un MILION de euro
EXTERNE Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Mii de oameni au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn
11:01
Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Mii de oameni au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn
SPORT Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, a luat patru MEDALII la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad
10:33
Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, a luat patru MEDALII la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad
REPORTAJ VIDEO Locatarii „blocului groazei” din Rahova se tem că vor ajunge pe străzi: „Cu ce să plătim chiria? Banii sunt în locuințe”
05:00
Locatarii „blocului groazei” din Rahova se tem că vor ajunge pe străzi: „Cu ce să plătim chiria? Banii sunt în locuințe”
STUDIU Spune-mi ce mașină conduci, ca să-ți spun cu ce partid votezi. Un sondaj INSCOP arată ce mașini preferă fiecare grup politic
18:16
Spune-mi ce mașină conduci, ca să-ți spun cu ce partid votezi. Un sondaj INSCOP arată ce mașini preferă fiecare grup politic
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin, plin de fibre, îl ai deja în frigider
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Nu a știut nimeni. Ce a făcut fostul președinte al României (VIDEO)
Evz.ro
Marele mit despre Zidul Chinezesc este o minciună rostogolită mulți ani. Adevărul științific
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Cine este celebra cântăreață care își întrerupe activitatea artistică: "A fost un moment atât de semnificativ". Fanii sunt dezamăgiți după anunțul făcut. NU îşi pot reveni din şoc
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Un lanț de războaie ce au prevestit Prima Mare Conflagrație Mondială