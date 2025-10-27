Björn Andrésen, cel mai frumos băiat din lume, a murit: Am avut impresia că sunt pradă pentru lupi

Actorul suedez Björn Andrésen, cunoscut pentru rolul îngerului blond din filmul „Moarte la Veneția” (1971), a murit la 70 de ani. După apariția sa în film, a fost supranumit „cel mai frumos băiat din lume”, însă această etichetă i-a adus probleme și l-a aruncat în depresie și dependență.

A murit cel mai frumos băiat din lume

La doar 15 ani a fost remarcat de regizorul italian Luchino Visconti, aflat în căutarea unui tânăr pentru rolul lui Tadzio, un frumos adolescent pentru care Gustav von Aschenbach, interpretat de Dirk Bogarde, dezvoltă o pasiune.

Andrésen a murit sâmbătă, anunțul a fost făcut de realizatoarea Kristina Lindström care i-a adus un omagiu actorului pentru „curajul” de a povesti publicului dificultățile cu care s-a confruntat de-a lungul vieții.

„A fost o situație specială pentru că am petrecut atât de mult timp împreună de-a lungul anilor. Chiar dacă știam că e bolnav, e totuși o formă de stupefacție. Faptul că e permanent. Că nu mai e aici. Este dificil de înțeles”, a mai spus ea.

Rolul jucat de Björn Andrésen în celebrul film franco-italian, care i-a adus epitetul de „cel mai frumos băiat din lume”, l-a propulsat spre notorietate. Această etichetă însă, de care nu a reușit să mai scape, l-a aruncat în depresie și dependență, după cum a mărturisit actorul mai târziu.

După premiera filmului „Moarte la Veneția”, Luchino Visconti l-a dus, alături de alți bărbați, într-un club gay, unde a consumat mult alcool ca să scape de sentimentul de solitudine, a povestit actorul în 2021 pentru publicația Expressen.

„Nu am avut nicio problemă în timpul filmărilor. Dar după ce s-au terminat, am avut impresia că sunt un fel de pradă aruncată lupilor. Nu am pățit nimic fizic, dar a fost chiar și așa foarte dezagreabil” a relatat el.

În anul următor, cu prilejul unei călătorii în Japonia, a fost încurajat să consume droguri pentru a avea curaj să cânte în fața publicului, potrivit presei suedeze.