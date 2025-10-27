Prima pagină » Știri externe » Björn Andrésen, cel mai frumos băiat din lume, a murit: Am avut impresia că sunt pradă pentru lupi

Björn Andrésen, cel mai frumos băiat din lume, a murit: Am avut impresia că sunt pradă pentru lupi

27 oct. 2025, 18:38, Știri externe
Björn Andrésen, cel mai frumos băiat din lume, a murit: Am avut impresia că sunt pradă pentru lupi

Actorul suedez Björn Andrésen, cunoscut pentru rolul îngerului blond din filmul „Moarte la Veneția” (1971), a murit la 70 de ani. După apariția sa în film, a fost supranumit „cel mai frumos băiat din lume”, însă această etichetă i-a adus probleme și l-a aruncat în depresie și dependență.

A murit cel mai frumos băiat din lume

La doar 15 ani a fost remarcat de regizorul italian Luchino Visconti, aflat în căutarea unui tânăr pentru rolul lui Tadzio, un frumos adolescent pentru care Gustav von Aschenbach, interpretat de Dirk Bogarde, dezvoltă o pasiune.

Andrésen a murit sâmbătă, anunțul a fost făcut de realizatoarea  Kristina Lindström care i-a adus un omagiu actorului pentru „curajul” de a povesti publicului dificultățile cu care s-a confruntat de-a lungul vieții.

„A fost o situație specială pentru că am petrecut atât de mult timp împreună de-a lungul anilor. Chiar dacă știam că e bolnav, e totuși o formă de stupefacție. Faptul că e permanent. Că nu mai e aici. Este dificil de înțeles”, a mai spus ea.

Rolul jucat de Björn Andrésen în celebrul film franco-italian, care i-a adus epitetul de „cel mai frumos băiat din lume”, l-a propulsat spre notorietate. Această etichetă însă, de care nu a reușit să mai scape, l-a aruncat în depresie și dependență, după cum a mărturisit actorul mai târziu.

După premiera filmului „Moarte la Veneția”, Luchino Visconti l-a dus, alături de alți bărbați, într-un club gay, unde a consumat mult alcool ca să scape de sentimentul de solitudine, a povestit actorul în 2021 pentru publicația Expressen.

„Nu am avut nicio problemă în timpul filmărilor. Dar după ce s-au terminat, am avut impresia că sunt un fel de pradă aruncată lupilor. Nu am pățit nimic fizic, dar a fost chiar și așa foarte dezagreabil” a relatat el.

În anul următor, cu prilejul unei călătorii în Japonia, a fost încurajat să consume droguri pentru a avea curaj să cânte în fața publicului, potrivit presei suedeze.

Citește și

EXTERNE Revista TIME se conformează și își schimbă coperta în urma criticilor venite din partea președintelui Trump
18:41
Revista TIME se conformează și își schimbă coperta în urma criticilor venite din partea președintelui Trump
EXTERNE Rușii pregătesc întâlnirea care, deocamdată, nu mai e. Kremlinul s-a pronunțat cu privire la termenii unui posibil summit Trump-Putin
18:36
Rușii pregătesc întâlnirea care, deocamdată, nu mai e. Kremlinul s-a pronunțat cu privire la termenii unui posibil summit Trump-Putin
ACTUALITATE Putin semnează un decret care îi protejează investițiile cu China, cu două zile înainte de întâlnirea Trump-Xi Jinping
18:01
Putin semnează un decret care îi protejează investițiile cu China, cu două zile înainte de întâlnirea Trump-Xi Jinping
EXTERNE Trump le dezvăluie reporterilor că a făcut o scanare RMN: „Am făcut-o. Este perfect. Vă voi transmite rezultatele complete”
17:54
Trump le dezvăluie reporterilor că a făcut o scanare RMN: „Am făcut-o. Este perfect. Vă voi transmite rezultatele complete”
ACTUALITATE Scandal în Scoţia cu proxeneţi români, Justiţia intervine. Cum erau ademenite tinerele ca să ofere favoruri sexuale
17:01
Scandal în Scoţia cu proxeneţi români, Justiţia intervine. Cum erau ademenite tinerele ca să ofere favoruri sexuale
EXTERNE Erdogan îl primește pe premierul britanic Keir Starmer la Ankara. Președintele Turciei vrea să cumpere avioane Eurofighter de la britanici
16:43
Erdogan îl primește pe premierul britanic Keir Starmer la Ankara. Președintele Turciei vrea să cumpere avioane Eurofighter de la britanici
Mediafax
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații în timp real
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
Încă un oraș din România renunță, în acest an, la artificiile de Revelion
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Grăsimea ascunsă ne poate deteriora inima fără ca măcar să ne dăm seama