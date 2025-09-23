Prima pagină » Diverse » Șoșoacă, dezlănțuită față de procurorii care au cerut ridicarea imunității. „Am denunțat dictatura globalistă”

Șoșoacă, dezlănțuită față de procurorii care au cerut ridicarea imunității. „Am denunțat dictatura globalistă”

23 sept. 2025, 22:17, Diverse
Șoșoacă, dezlănțuită față de procurorii care au cerut ridicarea imunității.

Europarlamentara Diana Șoșoacă îi atacă nemilos pe procurorii care au solicitat la Strasbourg ridicarea imunității. Controversata politiciană are convingerea că este vorba de o tentativă de linșaj politic. 

Președintele S.O.S. România, eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă, a afirmat, marți 23 septembrie, că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European de ridicare a imunității sale reprezintă „o tentativă de execuție politică”.

„Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuție politică”

În viziunea temperamentalei suveraniste, cererea Parchetului General către înaltul for de la Strasbourg are un singur scop – intimidarea ei din cauză că spune adevăruri incomode pentru putere.

Diana Ivanovici Sosoaca participa la un protest anti-vaccin

„Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuție politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în fața adevărului. Parchetul General cere ridicarea imunității mele de europarlamentar. De ce? De frică. Pentru că am spus lucrurilor pe nume, pentru că am apărat poporul român și am denunțat dictatura globalistă. Știu, adevărul deranjează. Nu sunt vinovată de niciuna dintre acuzațiile mincinoase aruncate în spațiul public. Nu am făcut decât să spun adevărul pe care alții vor să-l ascundă. Atunci când lupți pentru suveranitate, libertate și dreptate, ești vânat, stigmatizat și amenințat”, a afirmat, marți, europarlamentara, într-un comunicat transmis presei. Citește aici decizia politicienei privind acțiunile viitoare de contracarare a cererii Parchetului.

Ridicarea imunității înseamnă suprimarea vocii poporului, acuză Șoșoacă

Potrivit acesteia „imunitatea nu e un privilegiu”, astfel că solicitarea de ridicare înseamnă practic „suprimarea votului a sute de mii de români”, adică vocea poporului.

„Imunitatea parlamentară există pentru ca vocea poporului să nu fie redusă la tăcere. Ridicarea ei la cererea unor procurori supuși intereselor străine nu înseamnă altceva decât suprimarea votului a sute de mii de români care m-au trimis în Parlamentul European. Justiția, nu linșajul. Dacă există probe reale – să le arate! Totul să fie transparent, în fața poporului român și a lumii întregi. Nu accept procese politice, făcute pe modelul anilor ’50, când patrioții erau aruncați în închisori pentru că iubeau România. Atac la suveranism. Toate aceste atacuri nu sunt împotriva mea ca persoană, ci împotriva mișcării suveraniste, împotriva curentului de reînviorare națională care sperie sistemul globalist, împotriva românilor”, a adăugat Iovanovici-Șoșoacă.

