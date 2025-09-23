Răspunsul Dianei Șoșoacă după ce a fost acuzată de 11 infracțiuni: „Asta face din mine un EROU. Voi declanșa rezistența națională și internațională”

Diana Șoșoacă a reacționat după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale pentru a fi anchetată în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni. Ea spune că este „victima unei execuții publice” și că va merge „până la capăt”.

Într-un mesaj transmis live de la Bruxelles, Șoșoacă a declarat:

„Să ai 11 capete de acuzare pentru că vorbești despre istoria României, asta face din mine un erou. Vreau să vă păstrați cu toții demnitatea și onoarea, vreau să fiți la fel de luptători, verticali, demni, onorabili și luptăm până la capăt. Indiferent că mă vor aresta, vom merge înainte”



Ea a citat din Mihai Eminescu, afirmând că „întreaga lume a devenit o casă de nebuni”, și le-a cerut susținătorilor să nu le fie frică.

Diana Șoșoacă a fost citată marți la Parchetul General, în calitate de suspect, într-un dosar ce vizează 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj, promovarea cultului unor criminali de război și minimalizarea Holocaustului.

Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar

Procurorul general al României a cerut Parlamentului European ridicarea imunității sale de europarlamentar. Aceasta nu înseamnă pierderea mandatului, dar le-ar permite anchetatorilor să continue investigațiile.

Cazul are legătură cu incidentul din 2021, când jurnaliști italieni de la RAI au reclamat că au fost ținuți în biroul ei, dar și cu acțiuni recente: participarea la o comemorare legionară la Tâncăbești, omagierea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu după invalidarea candidaturii sale la prezidențiale și declarațiile din Parlamentul European în care îl lăuda pe Nicolae Ceaușescu.

Procurorii au avertizat-o că, dacă nu se prezintă la audieri, riscă să fie adusă cu mandat. Șoșoacă a răspuns că nu poate veni pe 23 septembrie pentru că se află la muncă.

Surse foto: Mediafax foto / Alexandru Dobre

