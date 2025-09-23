Diana Șoșoacă a fost chemată din nou la Parchetul General, marți, însă nu a putut să fie prezentă din cauză că este la Bruxelles. Europarlamentarul SOS a declarat că „spectacolul de toată jena” al procurorilor este doar o presiune menită doar să-i provoace temeri și să-i discrediteze partidul.

Reacția Dianei Șoșoacă, în direct la România TV, a fost una pe măsură. „De-abia aștept să fac pușcărie pentru eliberarea poporului român” a mai spus aceasta, care crede că totul este o „presiune, să-mi fie frică” și să-i pună pe fugă membrii de partid.

„ Nu au de ce să mă aducă cu mandat. Eu am trimis justificare si eu, si avocatul. Au primit justificarea. Ăsta este spectacolul lor de toată jena. Eu v-am anunțat de aceste momente de mult timp. În România se desfășoară lupta între globalism și totalitarism”, a declarat Diana Șoșoacă, marți după-amiază la România TV.

Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru mai multe infracțiuni: lipsire de libertate(4), propagandă legionară(4), poziții publice pro-semite, negarea Holocaustului și ultraj, după cum a anunțat marți Parchetul General. Procurorii cer Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a șefei SOS România.

Întrebată de cei de la România TV dacă îi este teamă că va fi reținută, Șoșoacă a replicat vehement.

„Niciodată! De-abia aștept să fac pușcărie pentru lupta pentru eliberarea poporului român. Am o mătușă care a fost torturată de iudeo-bolșevicii în anii ’50. Avem atâția sfinți ai închisorilor comuniste. Este o onoare pentru mine”, a replicat lidera SOS.

La scurt timp, Șoșoacă a declarat că „probabil că, da” va veni și reținerea sa, însă are și în acest caz un plan foarte bine pus la punct.

„Probabil că, da. De-abia aștept să ajung în pușcărie să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni!”

