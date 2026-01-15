Stephen King s-a speriat de moarte la un film din anii ’70, cu buget minuscul, de doar 140.000 de dolari.

Cine ar fi crezut că „regele horror-ului” se poate speria la un film catalogat de multe ori ca fiind de serie B? Filmul de groază l-a marcat pe viață pe autorul de succes: „Arată al naibii de realist”.

King a devenit celebru după ce primul său roman, „Carrie”, a fost ecranizat de Brian De Palma, în anii ’70, scrie faroutmagazine.co.uk.

Filmul în care Sissy Spacek apare acoperită de sânge, în timp ce acceptă titlul de Regina Balului, a rămas de referință în istoria cinematografică.

La câțiva ani distanță, un alt roman, „The Shining”, îi aduce succesul lui Stephen King. Celebra carte este transpusă magistral pe marile ecrane de inegalabilul Stanley Kubrick.

În anii ’80, King, și-a făcut timp să urmărească „obscurul” film „Texas Chain Saw Massacre” (1974), regizat de Tobe Hooper cu un buget minuscul.

Cum a descoperit King „Masacrul cu drujba din Texas”

Povestea criminalului cu mască, care vântură o drujbă și a familiei sale de canibali a devenit coșmarul oricărui cinefil care primește mai mult decât a cerut de la un „flick” horror.

„Încep prin a vă spune că nu am văzut „Texas Chain Saw Massacre” la momentul lansării”, a povestit celebrul Stephen King pentru Variety.

„L-am vizionat în 1982 în Colorado. Eram proaspăt tătic și scriam pentru a-mi plăti datoriile. Eram aproape singur în sala de cinema. Atunci are un film tendința să te influențeze, să se bage pe sub pielea ta”.

„Avea acel aspect al anilor 1970, o copie trecută prin mai multe mâini. Părea al naibii de realist. Nu există artificii, scene, nicio nuanțare a personajului. Sunt scene în cimitir, nu sunt figuranți, nu sunt de la Hollywood. Arată de parcă ar fi venit din cel mai apropiat orășel texan. Este un film fantastic”.

140.000 de dolari pentru a filma „Texas Chain Saw Massacre”

Hooper a avut doar 140.000 de dolari pentru a realiza filmul horror care a devenit cult, peste ani. A schimbat definitiv genul și King a descoperit „o bijuterie”.

