Războiul fulger pornit de SUA și Israel împotriva Iranului a declanțat o criză de proporții în Orientul Mijlociu. Iranul a ripostat dramatic, blocând strâmtoarea Ormuz, care asigură fluxul a circa o cincime din petrolul global.

Șocul geopolitic al crizei din Golf s-a resimțit imediat în cotații pe piețele internaționale.

Cotațiile internaționale resimt șocul închiderii Ormuzului

Țițeiul Brent era cotat luni dimineață la aprox. 78,05 dolari/baril, după ce atinsese un vârf intraday de 82,37 dolari/baril, precizează Asociația Energia Inteligentă (AEI), într-o analiză transmisă presei.

Prețurile globale la petrol au crescut vertiginos luni, după ce atacurile asupra navelor din proximitatea strâmtorii Ormuz au amplificat temerile privind închiderea prelungită a punctului esențial pe harta transportului global de petrol, relatează publicația Independent.

Statele Unite nu vor fi afectate în vreun fel de criza petrolului din Golf

Contactat de Gândul, analistul fiscal Gabriel Biriș a opinat că din punctul său de vedere, Statele Unite ale Americii este un actor prea mare pe piața petrolului ca să resimtă criza din Iran. Indiferent dacă și-a securizat sau nu petrolul din Venezuala înainte să declanșeze atacul din Iran, americanii se bazează pe resursele proprii.

”SUA este un mare producător intern de petrol. Nu cred că au ei probleme, nu depind în vreun fel de petrolul din Golf,”a punctat acesta pentru Gândul.

Creșteri ușoare pe piața autohtonă

În schimb, țara noastră, care nu are capacități suficiente de rafinare, este destul de expusă unei viitoare creșteri de prețuri a carburantului.

Nu anticipez o explozie iminentă a prețurilor, ci o creștere ușoară. Prețul în special la benzină și motorină depinde mai mult de capacitățile de prelucrare din zonă. Dar nu mă aștept să văd creșteri și la alte produse energetice, fiindcă aici clar nu avem nicio problemă, la energia electrică în niciun caz fiindcă nu suntem interconectați cu Golful, a completat specialistul.

