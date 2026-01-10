Prima pagină » Actualitate » Filmul horror care s-a lansat în cinematografele din România, la început de 2026

10 ian. 2026, 07:56, Actualitate
Care este filmul horror care s-a lansat și în cinematografele din România, la început de an, 2026. Este un film cu buget redus, lansat în cinematografele de la noi pe data de 9 ianuarie 2026.

Este vorba despre filmul Primate: Instinct Primar, în regia lui Johannes Roberts, cu actori ca: Kevin McNally, Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Jessica Alexander, Kae Yukawa.

Filmul spune povestea unui grup de prieteni a cărui vacanță tropicală se transformă într-o poveste înfricoșătoare, primitivă, despre groază și supraviețuire.

Maestrul horrorului, Johannes Roberts („47 Meters Down”, „The Strangers: Prey at Night”) revine cu noul thriller terifiant „Instinct primar”, în care Johnny Sequoyah („Dexter: New Blood”) intrepretează rolul unei tinere a cărei vacanță în Hawaii devine o luptă disperată pentru supraviețuire în fața unei amenințări neașteptate: un cimpanzeu infectat cu rabie, pe nume Ben.

Urmează un joc de-a șoarecele și pisica, în timp ce Sequoyah și prietenii ei ajung captivi într-un paradis litoral transformat în teren de vânătoare mortal.

Atunci când maimuța Ben nu se mai poartă prietenos și începe să atace, fetele și un băiat vor rămâne blocați în piscină (Ben nu poate înota), așa fie așteaptă cuminte fie apară cineva la orizont

Johannes Roberts, cunoscut pentru thrillerele sale tensionate despre supraviețuire, face echipă cu actori pentru această nouă producție în subgenul horror când animalele atacă, scrie Cinemagia.ro.

Întrebările rămân: oare cine va fi ucis primul și cine va supraviețui? Filmul are o durată de 89 de minute și nu este recomandat copiilor sub 15 ani, iar nota pe IMDB este de 6,2.

