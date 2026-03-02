Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”

Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a tras un semnal de alarmă cu privire la siguranța cetățenilor europeni blocați în Orientul Mijlociu.

Victor Negrescu a transmis că situația îngrijorătoare din Orientul Mijlociu ridică semne serioase de întrebare cu privire la siguranța românilor și mai ales a copiilor aflați în Golf.

Negrescu: ”În astfel de momente, responsabilitatea noastră și a instituțiilor europene este dublă: protejarea cetățenilor noștri și securitatea statelor membre UE”

”Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat vizibil. Închiderea spațiului aerian, escaladarea militară și amenințările explicite la adresa stabilității regionale ridică semne serioase de întrebare privind siguranța cetățenilor europeni aflați în zonă, inclusiv a românilor și mai ales a copiilor”, a transmis Negrescu.

Având în vedere situația din Orientul Mijlociu a degenerat serios în ultimele zile, europarlamanetarul a adresat o întrebare oficială Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate. Vicepreședintele Parlamentului European a menționat că a cerut clarificări privind mecanismele concrete activate pentru repatrierea cetățenilor UE, evaluările de risc privind impactul conflictului asupra securității interne a Uniunii, dar și acțiunile diplomatice și de securitate ale UE pentru gestionarea situației și protejarea statelor membre ”În acest context, am adresat o întrebare oficială Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate.