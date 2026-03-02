Prima pagină » Actualitate » Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”

Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”

02 mart. 2026, 12:58, Actualitate
Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”

Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a tras un semnal de alarmă cu privire la siguranța cetățenilor europeni blocați în Orientul Mijlociu. 

Victor Negrescu a transmis că situația îngrijorătoare din Orientul Mijlociu ridică semne serioase de întrebare cu privire la siguranța românilor și mai ales a copiilor aflați în Golf.

Negrescu: ”În astfel de momente, responsabilitatea noastră și a instituțiilor europene este dublă: protejarea cetățenilor noștri și securitatea statelor membre UE”

”Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat vizibil. Închiderea spațiului aerian, escaladarea militară și amenințările explicite la adresa stabilității regionale ridică semne serioase de întrebare privind siguranța cetățenilor europeni aflați în zonă, inclusiv a românilor și mai ales a copiilor”, a transmis Negrescu.
Având în vedere situația din Orientul Mijlociu a degenerat serios în ultimele zile, europarlamanetarul a adresat o întrebare oficială Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate. Vicepreședintele Parlamentului European a menționat că a cerut clarificări privind mecanismele concrete activate pentru repatrierea cetățenilor UE, evaluările de risc privind impactul conflictului asupra securității interne a Uniunii, dar și acțiunile diplomatice și de securitate ale UE pentru gestionarea situației și protejarea statelor membre
”În acest context, am adresat o întrebare oficială Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate.
Am solicitat clarificări și acțiuni clare privind:
– mecanismele concrete activate pentru repatrierea cetățenilor UE, inclusiv prin Serviciul European de Acțiune Externă și Mecanismul de Protecție Civilă al UE;
– evaluările de risc privind impactul conflictului asupra securității interne a Uniunii, inclusiv (fără să fim alarmiști) posibile atacuri hibride, riscuri teroriste sau presiuni la frontierele externe;
– acțiunile diplomatice și de securitate ale UE pentru gestionarea situației și protejarea statelor membre, inclusiv prin cooperarea (de neclintit și pe care trebuie să o susținem) cu NATO, Statele Unite, Israel, Marea Britanie și partenerii regionali.
În astfel de momente, responsabilitatea noastră și a instituțiilor europene este dublă: protejarea cetățenilor noștri și securitatea statelor membre UE”,  a menționat Negrescu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce burnout-ul nu este doar oboseală și nu se rezolvă cu o vacanță?

Cele mai noi

Trimite acest link pe