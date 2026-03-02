Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută

Trei culori sunt considerate ca fiind cele care atrag imediat atenția și care cresc atractivitatea și percepția despre persoana care le poartă, susțin cercetătorii.

Culorile hainelor fac parte din comunicarea nonverbală. În urma unor studii, cercetătorii au ajuns la concluzia că trei nuanțe în mod special contribuie în mod substanțial la impresia pe care o poate lăsa o persoană asupra celor din jur.

Specialiștii au explicat că aceste trei nuanțe au un impact direct asupra imaginii celui care le poartă, relatează lanacion.com.ar.

Roșu – este o culoare care atrage imediat atenția din punct de vedere vizual și transmite vitalitate și pasiune. Persoana care poartă roșu devine mai atractivă și mai captivantă pentru cei din jur, acesta fiind motivul pentru care această culoare este purtată frecvent în medii romantice.

Negru – această nuanță este asociată cu eleganța și puterea. Cei care poartă vestimentație neagră sunt percepuți de cei din jur ca fiind persoane mature, serioase, dar și sofisticate. De asemenea, această nuantă denotă foarte mult mister, sobrietate, încredere în sine și grijă față de imaginea personală.

Albastru – această culoare transmite încredere, liniște, credibilitate și stabilitate emoțională. În plus, persoanele care poartă haine de această culoare sunt considerate de ceilalți ca extrem de sociabile și empatice. Este purtată mai ales în mediile de lucru.