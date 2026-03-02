Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a cheltuit economiile pe nunta cu a doua soție 

Un bărbat din China a fost dat în judecată de propriul său fiu de numai 10 ani, pentru că a cheltuit economiile celui mic fără acordul acestuia și a refuzat să i le înapoieze.

Cazul a stârnit indignare pe rețelele sociale în cazul lui Xiaohui, un băiat în vârstă de 10 ani din Zhengzhou, provincia Henan, din nordul Chinei, care nu a avut altă opțiune decât să-și dea în judecată propriul tată pentru a-și recupera economiile.

Bărbatul îi deschisese lui Xiaohui un cont bancar și depusese de-a lungul anilor așa-numiții „bani din plicurile roșii” (bani oferiți în dar în timpul Anului Nou Lunar și cu ocazii speciale, care simbolizează norocul, energia și fericirea), însă într-o zi a retras întreaga sumă și a cheltuit-o pentru nunta cu cea de-a doua soție, fără consimțământul copilului, relatează Antena 3 CNN.

Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a cheltuit economiile

După ce părinții lui au divorțat în urmă cu doi ani, Xiaohui a locuit în continuare cu tatăl său, care îi depunea în mod regulat cadourile primite de Anul Nou Lunar, precum și alte economii, în contul său bancar. La un moment dat, bărbatul a cunoscut o altă femeie și a decis să se recăsătorească, iar Xiaohui a fost trimis să se mute cu mama lui.

După căsătoria cu noua soție, mama lui Xiaohui a aflat că fostul ei soț a retras toate economiile fiului lor și le-a folosit pentru a acoperi cheltuielile de nuntă.

Xiaohui și-a confruntat tatăl

Când Xiaohui și-a confruntat tatăl și i-a cerut economiile, acesta i-a spus că banii proveneau în mare parte de la familie și prieteni și că intenționa să-i returneze la vârsta majoratului. După mai multe încercări de a discuta și de a-l convinge, Xiaohui și-a dat tatăl în judecată.

