Sticlă de alcool veche de 150 de ani, descoperită într-o mină din SUA. Ce au constatat arheologii, după ce au gustat din ea

03 feb. 2026, 19:19, Diverse
FOTO - Captură video

Arheologii americani, conduși de șeful lor, Ian Wright, au găsit o sticlă cu alcool în timpul săpăturilor într-un sit arheologic din Alta, Utah.

Situată în munții Wasatch din Utah, Alta este cunoscută astăzi pentru stațiunile sale de schi, dar în anii 1870 era un oraș minier în plină expansiune, potrivit Fox News, care citează FOX 13.

Sticlele de alcool intacte din acea perioadă sunt rare în Utah. Ne-am gândit: «Hai să o ducem la experți și să vedem dacă putem afla ce conține exact»”, a declarat Wright pentru sursa citată, precizând că descoperirea a ridicat întrebări cu privire la conținutul sticlei.

FOTO – Captură video

Ca urmare, Wright a dus sticla la High West, care a fost fondată în 1870 ca prima distilerie legală din Utah, pentru a o deschide, până la urmă.

Șeful Departamentului de Distilare de la High West, Isaac Winter, a declarat pentru FOX 13 că sticla era „în stare destul de bună, după ce a stat 150 de ani”. Înainte de a o deschide, echipa a examinat aspectul sticlei și a observat că dopul emitea un miros ușor de oțet.

Echipa a examinat cu atenție aspectul și culoarea lichidului, înainte de a-l deschide. Constatând că dopul avea un ușor miros de oțet, au început să extragă lichidul pentru a determina tipul de alcool.

„Nu eram siguri dacă era alcool transparent, alcool învechit, bere, vin sau șampanie”, a spus Winter.

Pentru a minimiza perturbările, grupul a utilizat un dispozitiv Coravin, care permite extragerea lichidului fără a scoate complet dopul. Iar în momentul în care sticla a fost deschisă, echipa a notat cu atenție mirosul acesteia.

Tara Lindley, directorul Departamentului de Dezvoltare Senzorială și de Produse la High West, a spus că primul miros pe care l-a detectat a fost o „notă de fructe oxidate”.

„Este fructat. Are o ușoară notă de piele. Se simte că este destul de vechi”, a observat Winter.

Pe baza mirosului, aspectului și stării lichidului, echipa a concluzionat că era mai probabil să fie bere decât vin sau băutură spirtoasă distilată. Când conținutul a fost filtrat, Winter a observat că sedimentul de la fundul sticlei făcea lichidul tulbure.

„Fundul sticlei era cam tulbure – avea un aspect lăptos”, a spus el.

El a mai afirmat că echipa intenționează să efectueze analize suplimentare, inclusiv să examineze dacă mai există drojdie viabilă, fapt ce ar putea oferi informații despre practicile de fabricare a berii din acea perioadă și ar putea face posibilă recrearea berii.

Winter a mai spus că a gustat o cantitate mică din lichid, după ce a fost extras, și a descris gustul ca fiind plăcut.

„Am avut puțină teamă înainte să-l gust, dar trebuie să-l încerci. Nu mirosea a benzină, nu mirosea a tutun”, a adăugat el.

