Atac din toate părțile la Bolojan. Kelemen Hunor: ”Nu se poate guverna împotriva societății”

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Kelemen Hunor, liderul UDRM, a declarat că, în acest moment, în coaliție este într-o criză permanentă și l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan, declarând că acesta nu poate guverna în defavoarea societății, sugerând că premierul a luat până acum decizii împotriva populației.

Hunor: ”Dacă tu nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea”

Hunor a declarat că UDMR va cere guvernului să revină asupra taxelor locale și susține că dacă statul nu dovedește că poate lua decizii în favoarea societății, la un moment dat guvernarea va rămâne fără susținere politică.

”Astăzi nu pot să vă dau un răspuns, da sau nu, dar vom încerca și vom aduce toate argumentele că dacă nu guvernezi în favoarea oamenilor, la un moment dat vei pierde orice suport pentru a guverna. Și asta nu e bine, fiindcă până la urmă nimeni nu dorește să meargă într-o direcție unde nu mai are niciun control.

Este o criză permanentă în această Coaliție de când s-a format. Ați văzut din prima zi au fost ciocniri. Nu vreau să comentez mai mult, fiindcă oamenii văd și fără comentariile mele ce se întâmplă. (….)

Și dacă tu nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea. Și aici și eu sunt de acord că trebuie să se găsească o soluție. Vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, așa cum a făcut și săptămâna trecută cu locuitorii din Delta Dunării și din Apuseni. Sigur, disputele politice sunt dispute politice, dar guvernarea e pentru oameni. Oamenii ce simt în acest moment, și au dreptate, că toată povara a fost pusă pe ei și pe partea cealaltă, la reduceri de cheltuieli nu spun că nimic, dar mult mai puțin decât ar fi trebuit.

Statul, dacă nu dovedește că este pentru cetățeni, atunci, la un moment dat, guvernarea va rămâne fără susținere, fără susținere politică și nu se poate guverna împotriva societății”, a declarat Hunor, pentru Antena 3 CNN.

