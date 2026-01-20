Descoperire arheologică neașteptată, cu o vechime estimată la 1.700 de ani, în Germania. Totul are legătură cu Imperiul Roman

O echipă de arheologi a descoperit în Germania urmele a patru tabere militare, cu o vechime estimată la 1.700 de ani, amenajate de legionarii Imperiului Roman aflaţi în campanie împotriva triburilor germanice. De asemenea, au mai fost găsite o mulţime de artefacte din epocă, printre care monede, dar şi crampoane ale încălţărilor militare specifice romanilor, a transmis Live Science, potrivit Agerpres.

În secolul III d.Hr, Imperiul Roman a desfăşurat mai multe campanii militare pe teritoriul ce aparţine în prezent Germaniei. Obiectivul lor era extinderea teritoriului roman de-a lungul Râului Elba, care se varsă în Marea Nordului.

Însă triburile germanice au opus rezistenţă înaintării romane, iar lupta lor a aruncat imperiul în criză. Arheologii au descoperit dovezi ale acestei expansiuni romane sub forma unor tabere militare.

„O caracteristică a taberelor militare este titulum”

„Taberele romane erau nişte facilităţi cu un nivel ridicat de standardizare”, conform arheologilor de la Biroul de Stat pentru Administrarea Patrimoniului şi Arheologie din landul Saxonia-Anhalt. „Incinta tipică rectangulară a taberelor avea colţurile rotunjite. Începând de la porţi, principalele alei care străbăteau tabăra se ramificau în interior în unghiuri drepte. La intersecţia lor se afla cartierul general al legionarilor, «principia»”, potrivit arheologilor.

Ei au mai notat că „o caracteristică a taberelor militare este aşa-numita titulum – un segment de şanţ întărit cu metereze, localizat în faţa porţilor”.

Două dintre tabere sunt localizate în apropierea oraşului Aken, o alta se află în apropiere de Deersheim şi cea de-a patra tabără descoperită se află în municipalitatea Trabitz, conform comunicatului arheologilor.

Taberele au fost descoperite de arheologi amatori şi profesionişti care au folosit o combinaţie de imagini aeriene şi din satelit, precum şi cercetări la faţa locului şi săpături pentru a identifica şi investiga aceste situri.

De asemenea, în cadrul cercetărilor au fost folosite detectoare de metale care au dus la descoperirea a peste 1.500 de artefacte metalice, cele mai multe dintre ele cuie pentru aderenţă sau crampoane provenite de la sandalele militare purtate de legionari.

Arheologii au descoperit și monede antice

Arheologii au găsit şi monede care datează din cea de-a doua jumătate a secolului II d.Hr şi de la începutul secolului III.

„Printre monedele descoperite la Trabitz, un dinar cu efigia împăratului Caracalla (211 – 217) este cea mai recentă descoperire. Astfel putem bănui că această tabără a fost ridicată în legătură cu una dintre campaniile declanşate de acest împărat roman în anul 213”, potrivit comunicatului.

Dovezile istorice arată că această campanie a lui Caracalla pe teritoriul de azi al Germaniei s-a concentrat asupra unui grup de triburi cunoscute de romani drept „alban” (de la Alba, numele latin al râului Elba, fără legătură cu ilirii, albanezii din prezent) care trăiau de-a lungul râului Elba.

Cercetările arheologice în cele patru tabere militare continuă şi sunt aşteptate să ofere noi indicii cu privire la campania militară a lui Caracalla pe teritoriul triburilor germanice, mai notează Live Science.

