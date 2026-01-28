Prima pagină » Știri externe » Descoperirea tulburătoare a unei femei care a vizitat o insulă cu trecut sinistru

Descoperirea tulburătoare a unei femei care a vizitat o insulă cu trecut sinistru

28 ian. 2026, 17:51, Știri externe
Descoperirea tulburătoare a unei femei care a vizitat o insulă cu trecut sinistru

Ellie Whitby a pornit în explorarea unei insule din nord-vestul Scoției, renumită pentru trecutul său tulburător și unde accesul era strict interzis.

O creatoare de conținut și-a luat inima în dinți și a explorat o insulă scoțiană îndepărtată, care fusese ștearsă de pe hărți, însă ce a descoperit a fost terifiant.

Ellie și o însoțitoare au condus până la Insula Gruinard, supranumită „Insula Antraxului”, un nume înfiorător pe care l-a căpătat după ce oamenii de știință au contaminat terenul în timp ce efectuau experimente secrete cu arme biologice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Antraxul este o boală infecțioasă care poate fi fatală, de obicei este cauzată de bacteria Bacillus anthracis, ceea ce a făcut ca insula să fie prea periculoasă pentru animale și oameni.

Ce a descoperit o femeie care a vizitat o insulă cu trecut sinistru

Ellie nu s-a descurajat, deși a recunoscut că aventura sa a fost „foarte înfricoșătoare”, dar s-a hotărât să vorbească cu localnicii despre insulă și a căutat pe cineva dispus să o transporte peste apă.

Ea a explicat: „Deci, suntem în orașul local și vedem dacă există cineva dispus să mă ducă pe Insula Anthrax și vreau să știu părerea lor despre asta. Ce părere au despre această mușamalizare masivă și secretă a guvernului, care s-a întâmplat la o milă de țărmurile lor?”, potrivit Express.

În cele din urmă, a găsit un caiacist pe nume Will, care a fost de acord să o ducă pe insulă. Ea a remarcat: „Era timpul să fiu una dintre puținele persoane care au pășit vreodată pe o insulă ascunsă de întreaga lume și să văd dacă vreuna dintre conspirații este adevărată.”

Situată în Golful Gruinard, insula de 522 de acri a devenit un teren de testare; locuitorii din așezările din apropiere nu erau la curent cu experimentele, deși zvonurile au început să circule odată ce animalele au început să moară.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Descoperirea uluitoare a unui fetițe de nouă ani. Ce a găsit în timp ce se plimba pe malul mării
18:30
Descoperirea uluitoare a unui fetițe de nouă ani. Ce a găsit în timp ce se plimba pe malul mării
EVENIMENT Rușii îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ideea ar fi fost sugerată de Trump
18:20
Rușii îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Ideea ar fi fost sugerată de Trump
FLASH NEWS Melania Trump, prezență spectaculoasă pe Wall Street. Prima Doamnă a sunat clopotul la Bursa de Valori din New York pentru a-și promova documentarul
18:15
Melania Trump, prezență spectaculoasă pe Wall Street. Prima Doamnă a sunat clopotul la Bursa de Valori din New York pentru a-și promova documentarul
CONTROVERSĂ O șoferiță vrea să dea în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit. A intrat cu mașina închiriată într-un șanț pentru că stătea pe telefon
17:20
O șoferiță vrea să dea în judecată Meta, Turo, YouTube și Reddit. A intrat cu mașina închiriată într-un șanț pentru că stătea pe telefon
CONTROVERSĂ „Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință
16:39
„Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință
FLASH NEWS Amenințarea Groenlandei este „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“
16:21
Amenințarea Groenlandei este „un semnal de alarmă strategic pentru întreaga Europă”, susține Macron. „Susținem consolidarea apărării în Arctica“
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O nouă analiză ADN rescrie povestea unei femei care a trăit acum aproape 2.000 de ani
EXCLUSIV Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale
18:42
Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale
UTILE Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
18:42
Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
EXCLUSIV Ponta: Bolojan e USR. Între ei este o mezalianță sinistră
18:34
Ponta: Bolojan e USR. Între ei este o mezalianță sinistră
EXCLUSIV Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
18:22
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
ACTUALITATE Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
18:21
Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
ACTUALITATE Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău”
17:48
Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău”

Cele mai noi

Trimite acest link pe