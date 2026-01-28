Descoperirea tulburătoare a unei femei care a vizitat o insulă cu trecut sinistru

Ellie Whitby a pornit în explorarea unei insule din nord-vestul Scoției, renumită pentru trecutul său tulburător și unde accesul era strict interzis.

O creatoare de conținut și-a luat inima în dinți și a explorat o insulă scoțiană îndepărtată, care fusese ștearsă de pe hărți, însă ce a descoperit a fost terifiant.

Ellie și o însoțitoare au condus până la Insula Gruinard, supranumită „Insula Antraxului”, un nume înfiorător pe care l-a căpătat după ce oamenii de știință au contaminat terenul în timp ce efectuau experimente secrete cu arme biologice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Antraxul este o boală infecțioasă care poate fi fatală, de obicei este cauzată de bacteria Bacillus anthracis, ceea ce a făcut ca insula să fie prea periculoasă pentru animale și oameni.

Ce a descoperit o femeie care a vizitat o insulă cu trecut sinistru

Ellie nu s-a descurajat, deși a recunoscut că aventura sa a fost „foarte înfricoșătoare”, dar s-a hotărât să vorbească cu localnicii despre insulă și a căutat pe cineva dispus să o transporte peste apă.

Ea a explicat: „Deci, suntem în orașul local și vedem dacă există cineva dispus să mă ducă pe Insula Anthrax și vreau să știu părerea lor despre asta. Ce părere au despre această mușamalizare masivă și secretă a guvernului, care s-a întâmplat la o milă de țărmurile lor?”, potrivit Express.

În cele din urmă, a găsit un caiacist pe nume Will, care a fost de acord să o ducă pe insulă. Ea a remarcat: „Era timpul să fiu una dintre puținele persoane care au pășit vreodată pe o insulă ascunsă de întreaga lume și să văd dacă vreuna dintre conspirații este adevărată.”

Situată în Golful Gruinard, insula de 522 de acri a devenit un teren de testare; locuitorii din așezările din apropiere nu erau la curent cu experimentele, deși zvonurile au început să circule odată ce animalele au început să moară.

Recomandările autorului: