03 feb. 2026, 21:38, Actualitate
Florin Cîțu cataloghează majorarea TVA la 21% a lui Bolojan drept un „experiment eșuat” și susține revenirea la cota de 19%
Fostul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, a postat pe contul său de Facebook un text în care sugerează revenirea la TVA-ul de 19%, asta pentru că, potrivit cifrelor cel de 21% nu a adus cifre mai mari la buget. Florin Cîțu va fi invitatul lui Ionuț Cristache miercuri, 4 februarie, de la ora 15:00, în platoul „Ai Aflat!”, găzduit de Gândul. 

Florin Cîțu a precizat în postarea sa că experimentul „TVA 21%” a eșuat și că este timpul să revenim la cel de 19%. Asta pentru că majorarea taxelor, după spusele lui, nu aduc mai mulți bani bugetului de stat. 

„Experimentul „TVA 21%” a eșuat. Cifrele nu mint: e timpul să revenim la 19%! Guvernul a confirmat pe spatele românilor o lecție dură de economie: taxele mai mari nu aduc bani mai mulți la buget. Datele oficiale confirmă dezastrul fiscal din ultimul an”, a precizat Florin Cîțu. 

Fostul ministru a adus și trei argumente pentru care e necesară revenirea la TVA-ul de 19%, de la 1 iulie 2026. 

„Reducerea TVA la 19%, începând cu 1 iulie 2026, nu este o opțiune, ci o obligație: 

  1. Matematica eșecului: Taxe mai mari, încasări mai mici

Conform Strategiei Fiscal-Bugetare 2025-2027, statul estima venituri din TVA de 136 miliarde lei. După ce au crescut cota la 21%, sperau la un bonus de încă 6 miliarde lei. 

Realitatea? S-au încasat doar 133,9 miliarde lei. 

Rezultatul? O gaură de 8 miliarde lei față de estimări. Când sufoci consumul, economia intră în defensivă și evaziunea crește. 

  1. Inflația a scăpat de sub control

Creșterea TVA a pus gaz pe focul prețurilor. Raportul BNR asupra Inflației din noiembrie 2025 arată o explozie de la 7% la 10%. Românii plătesc „taxa pe lăcomia statului” la fiecare bon fiscal, iar puterea de cumpărare s-a topit sub ochii noștri. 

  1. Consumul e în cădere liberă

Pentru prima dată în ultimii ani, datele INS confirmă patru luni consecutive de scădere a consumului. Oamenii cumpără mai puțin pentru că nu își mai permit, iar asta lovește direct în companiile românești”, a mai precizat Florin Cîțu. 

 În finalul postării, Florin Cîțu a dat un avertisment cu privire la alte măsuri care vor mai urma după creșterea de TVA la 21%, cum ar fi plafonări care pot distruge lanțurile de aprovizonare sau supraimpozitarea contractelor part-time. 

„Creșterea TVA este doar vârful aisbergului. Urmează să analizez și alte măsuri care au frânat economia în ultimii 4 ani: 

Supraimpozitarea contractelor part-time; 

Plafonări care au distrus lanțurile de aprovizionare; 

Intervenționismul brutal în piața liberă care a alungat investitorii. 

Statul trebuie să înceteze să mai vadă privatul ca pe un bancomat nesfârșit. Revenirea la 19% este primul pas pentru a lăsa economia să respire!”, și-a încheiat Florin Cîțu mesajul.  

