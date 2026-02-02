Descoperire inedită la Buzău. O pivniță cu 6 încăperi, veche de peste două secole, a intrat în atenția arheologilor

O altă descoperire inedită a fost făcută în România. De data aceasta, atenția s-a îndreptat către comuna Merei din județul Buzău, acolo unde a fost descoperită o pivniță cu 6 încăperi, veche de peste două secole. Va intra în Registrul Arheologic Național.

A fost descoperită o pivniță veche de peste două secole în comuna Merei, județul Buzău. Potrivit datelor, pivnița are șase încăperi și primele evaluări arată că structurile sale ar data din 1800. În acest sens, Muzeul Judeţean Buzău a demarat procedurile aferente introducerii sale în Registrul Arheologic Naţional. Descoperirea a avut loc spre finalul lunii ianuarie 2026, când terenul respectiv era curățat de vegetația uscată, transmite Agerpres.

A fost descoperită o pivniță veche de 2 secole, în județul Buzău

Lucrătorii care se aflau pe teren au descoperit o structură asemănătoare cu cea a unei crame. Ulterior, Iulian Tănaşcu, fondatorul „Călător prin România”, a sesizat ulterior autorităţile despre prezența acestei pivnițe. Tot în zonă a fost descoperită anterior o cramă brâncovenească.

„Colegul nostru Cristian Pătrănoiu ne-a notificat prezenţa lor şi am venit în zonă să cercetăm. Am identificat o structură din cărămidă, cu mici inserţii de piatră de râu cioplită. Legal, am notificat Direcţia Judeţeană de Cultură Buzău şi Institutul Naţional al Patrimoniului care au trimis o echipă în zonă.

Aceştia au identificat structura şi au datat-o în jurul anului 1800. Structura identificată este o cramă, cu şase încăperi, despre care nu ştim în acest moment dacă a fost cu structură deasupra (tip conac) sau de sine stătătoare”, a declarat Iulian Tănaşcu pentru Agerpres.

Datele indică faptul că pivnița cu 6 încăperi nu ar fi executată într-un stil brâncovenesc.

„În urma sesizărilor venite din spaţiul public şi în urma unei adrese oficiale venite din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură, colegii arheologi de la Muzeul Judeţean Buzău s-au deplasat la faţa locului, au mers pe teren şi s-a confirmat situaţia semnalată.

Din datele existente, în ceea ce priveşte existenţa unor astfel de ruine pe teritoriul nostru, acestea nu erau înregistrate, nu erau într-o evidenţă a instituţiei sau la nivel naţional, motiv pentru care s-a procedat la demararea introducerii lor în Registrul Arheologic Naţional, pentru a beneficia de protecţia oferită de lege.

La prima evaluare, este vorba de pivniţe cu o vechime de aproximativ 200 de ani, însă de importanţă istorică pentru judeţul nostru. Pivniţele de la Merei sunt foarte importante pentru că ne oferă noi indicii despre activităţile economice din zona Buzăului”, a precizat, pentru Agerpres, Daniel Costache, directorul Muzeului Judeţean Buzău.

