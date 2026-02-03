🚨 Crește temperatura în Orient. SUA doboară o dronă iraniană care se apropia de portavionul USS Lincoln. Negocierile ar putea fi compromise

21:35 UPDATE: Iranul a mai trimis o altă dronă Iranul a trimis o altă dronă pentru a monitoriza portavionul USS Abraham Lincoln.

Forțele aviatice americane au doborât o dronă care s-ar fi apropiat „agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln din Marea Arabiei, a transmis armata SUA.

Reuters scrie că un avion F-35 a doborât o dronă iraniană Shahed-139 a zburat mult „prea aproape” de portavionul american, fără un „scop clar”.

„Un avion F-35C de pe portavionul Abraham Lincoln a doborât o dronă iraniană în scop de autoapărare și pentru a proteja portavionul și personalul de la bord”, a declarat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA.

Niciun militar american n-a fost rănit pe durata incidentului și nici nu s-au înregistrat pagube militare asupra echipamentului SUA.

Trump a transmis într-o conferință de presă de ieri că sunt purtate „negocieri” între Washington DC și Teheran.

Sursa Foto: Profimedia

