Prima pagină » Actualitate » Incident la Aeroportul Otopeni. Unei femei i-a fost refuzată îmbarcarea după ce a băut o vodka „la sticlă mică” și un suc. Ce a făcut după

Incident la Aeroportul Otopeni. Unei femei i-a fost refuzată îmbarcarea după ce a băut o vodka „la sticlă mică” și un suc. Ce a făcut după

16 ian. 2026, 15:50, Actualitate

O pasageră din România a depus o plângere împotriva unei cunoscute companii aeriene care operează zboruri low-cost către și dinspre țară, după ce i s-a interzis îmbarcarea pe motiv că ar fi consumat alcool înainte de zbor. Femeia susține că măsura a fost exagerată și spune că nu se afla într-o stare care să justifice decizia luată de personalul de la sol.

Potrivit relatărilor făcute pentru Observator, incidentul a avut loc în momentul îmbarcării, când angajații companiei au evaluat că pasagera nu îndeplinește condițiile necesare pentru a urca la bord. Deși aceasta a admis că a consumat o băutură alcoolică, afirmă că nu i s-a părut normal să fie lăsată la sol din acest motiv și s-a declarat revoltată de situație.

Eu, dacă vă interesează, vă pot spune ce mi s-a întâmplat în legătură cu compania. Astăzi mi s-a întâmplat să fiu refuzată la îmbarcare pentru simplul fapt că am consumat băuturi alcoolice. Nu neg acest lucru, pentru că am băut o vodcă la sticlă mică și un suc de guarana cu fructul pasiunii. Ceea ce mi s-a întâmplat astăzi a fost ceva de nedescris”, a declarat femeia.

Ce prevăd regulamentele companiilor aeriene

Reprezentanții companiilor aeriene explică faptul că pasagerii aflați sub influența alcoolului pot deveni imprevizibili la bord, pot refuza instrucțiunile echipajului sau pot manifesta un comportament agresiv, inclusiv la aterizare, în fața autorităților.

Mai mult, astfel de situații pot duce la incidente grave, inclusiv la aterizări neprogramate, ceea ce reprezintă o încălcare serioasă a normelor de siguranță aeriană și poate atrage amenzi considerabile. Din acest motiv, regulamentul intern le permite operatorilor aerieni să refuze îmbarcarea sau să solicite evacuarea unui pasager, dacă există suspiciuni că acesta ar putea pune în pericol siguranța zborului.

