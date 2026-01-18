Prima pagină » Actualitate » Breaking news din preistorie: unde au descoperit cercetătorii că a apărut, de fapt, primul om modern

Breaking news din preistorie: unde au descoperit cercetătorii că a apărut, de fapt, primul om modern

18 ian. 2026, 17:37, Actualitate
Rămășițe scheletice și dinți datând din urmă cu 773.000 de ani, descoperite în peștera Grotte à Hominidés din Casablanca, cel mai mare oraș al Marocului, au aparținut probabil unui strămoș apropiat al lui Homo sapiens, specia umană modernă, potrivit oamenilor de știință.

Descoperirea întărește ipoteza că Homo sapiens își are originea în Africa, au declarat oamenii de știință conduși de paleoantropologul Jean-Jacques Hublin într-un studiu publicat în numărul curent al revistei Nature.

Oase găsite ale unor oameni preistorici/ Nature

Oamenii de știință cred că între 750.000 și 550.000 de ani în urmă, Homo sapiens s-a separat de un strămoș comun din Africa, în timp ce o a doua linie, eurasiatică, a dat naștere la două dintre rudele noastre, acum dispărute, ale oamenilor moderni – neanderthalienii și denisovanii. Prin urmare, oasele aparțin unui strămoș comun al acestor trei grupuri evolutive.

Până acum, principalele fosile ale oamenilor moderni din această perioadă au fost găsite în Atapuerca, în lanțul muntos spaniol cu ​​același nume, ceea ce i-a determinat pe unii oameni de știință să speculeze că Homo sapiens ar fi putut evolua în afara Africii și apoi să se fi întors acolo.

Cea mai veche fosilă de Homo sapiens, singurul membru viu al genului Homo, a fost descoperită tot în Maroc, la situl Jabal Irhoud, și datează de 300.000 de ani. Hublin a spus că a existat o „lacune în registrul fosil” în Africa – dar noua cercetare umple această lacună.

Cum arată dovezile originii africane a oamenilor?

Oamenii de știință din Casablanca au descoperit maxilarele inferioare a doi adulți și un copil mic, precum și dinți, un os al coapsei și mai multe vertebre. Osul coapsei, care prezintă urme de mușcături, sugerează că individul a fost vânat sau mâncat de o hienă. Oamenii de știință cred că fosilele reprezintă probabil o formă avansată a speciei umane Homo erectus, care a apărut pentru prima dată în Africa acum aproximativ 1,9 milioane de ani.

„Hublin și colegii săi întăresc astfel ideea din ce în ce mai răspândită că atât originea lui Homo sapiens, cât și ultimul strămoș comun (Homo sapiens, neanderthalieni și denisovani) se află în Africa. Munca lor sugerează, de asemenea, că divergența evolutivă a celor trei linii Homo sapiens descrise mai sus ar fi putut începe mai devreme decât este în general acceptat”, a declarat paleobiologul Antonio Rosas, care nu a fost implicat în studiu, potrivit AFP.

O datare relativ precisă a săpăturilor efectuate de echipa franco-marocană în ultimii treizeci de ani a fost posibilă după 2022 printr-o nouă metodă care utilizează inversarea polarității magnetice a Pământului acum 773.000 de ani. Până atunci, polul nord magnetic era aproape de polul sud geografic. Rocile din întreaga lume au păstrat dovezi ale acestei schimbări, iar fosilele din „Peștera Hominizilor” au fost găsite în straturi corespunzătoare acestei inversări.

STUDIU: Primul sărut a fost practicat de cimpanzei în urmă cu 21 milioane de ani. De când au început oamenii să practice gestul de afecțiune

