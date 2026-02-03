Prima pagină » Actualitate » Ministrul Fondurilor Europene sare în apărarea lui Bolojan în „scandalul ceasul”, cu o poză ironică: „Ceasul meu Rolex de 300.000 de euro”. Care e, de fapt, valoarea ceasului lui Pîslaru

03 feb. 2026, 21:44, Actualitate
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, sare în apărarea premierului Ilie Bolojean, în „scandalul ceasul”, postând pe rețelele de socializare o fotografie ironică, în care apare tot un ceas, alături de următorul mesaj: „Ceasul meu Rolex de 300.000 de euro. Ilie Bolojan, poți mai mult”.

De fapt, este vorba de un ceas de plastic, de 250 de euro, un Swatch, realizat în colaborare cu producătorul elvețian Omega. Mai exact, o copie după modelul legendar al casei Omega Speedmaster, primul ceas care a ajuns pe Lună și care, în realitate, sare de 6.000 de euro.

Postarea ministrului vine în contextul scandalului în care s-a aflat premierul Bolojan, acesta fiind acuzat că poartă un ceas Patek Philippe, în valoare de zeci de mii de euro. În realitate, însă, el avea la mână un Timex de câteva sute de euro.

Tocmai de aceea, pentru a clarifica situația, premierul Ilie Bolojan le-a arătat jurnaliștilor ceasul pe care îl poartă, precizând că nu este vorba despre un Patek Philippe, așa cum s-a vehiculat în presă, ci despre un model accesibil, marca Timex.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul unui comerciant de specialitate, prețurile ceasurilor bărbătești Timex variază între 200 și 700 de lei.

