Prima pagină » Știri externe » Descoperire arheologică rară în China. O armură din bronz aurit, din dinastia Tang, găsită într-un mormânt regal vechi de 1.200 de ani

Descoperire arheologică rară în China. O armură din bronz aurit, din dinastia Tang, găsită într-un mormânt regal vechi de 1.200 de ani

Mihai Tănase
21 ian. 2026, 09:14, Știri externe
Descoperire arheologică rară în China. O armură din bronz aurit, din dinastia Tang, găsită într-un mormânt regal vechi de 1.200 de ani
Foto: Facebook

O armură rară din bronz aurit, descoperită într-un mormânt regal din secolul al VIII-lea, confirmă relatările considerate până acum legendare despre „armura de aur” a elitei dinastiei Tang, oferind prima dovadă arheologică directă.

O descoperire arheologică excepțională schimbă modul în care este înțeleasă istoria militară și ceremonială a Chinei imperiale. O armură aurită, datând de aproximativ 1.200 de ani, a fost descoperită într-un mormânt regal din perioada dinastia Tang, confirmând pentru prima dată existența fizică a armurilor descrise anterior doar în texte istorice și legende, potrivit Mediafax.ro.

Timp de secole, referirile din cronicile Tang la armuri de aur au fost considerate mai degrabă „exagerări poetice”. Această ipoteză a fost însă infirmată de identificarea unei armuri din bronz aurit, descoperită în mormântul Xuewei nr. 1, situat în districtul Dulan, în provincia Qinghai. Situl este datat la mijlocul secolului al VIII-lea.

A cui rege a aparținut mormântul în care s-a găsit armura elitei dinastiei Tang

Mormântul a aparținut unui rege al poporului Tuyuhun, un conducător de frontieră influent, aflat la intersecția intereselor politice și culturale ale dinastiei Tang și ale Imperiului tibetan Tubo. Poziția strategică a regiunii a favorizat schimburile culturale și tehnologice între China, Platoul Tibetan și Asia Centrală.

Armura a fost descoperită într-o stare fragmentată, împrăștiată printre alte obiecte funerare și sever afectată de coroziune. Pentru a evita deteriorarea suplimentară, cercetătorii de la Academia Chineză de Științe Sociale au utilizat tehnici avansate de scanare digitală, reconstruind virtual fiecare componentă a piesei.

Analizele microscopice au confirmat că plăcile din bronz erau acoperite cu un strat de aur, validând descrierile istorice ale „armurii de aur” purtate de elitele vremii. Specialiștii spun că armura avea un rol mai degrabă ceremonial și simbolic, reflectând autoritatea și prestigiul regal, nu utilizarea directă în luptă.

Caracterul său simbolic este susținut de inventarul bogat al mormântului, care include textile din mătase, echipament ecvestru și obiecte din lac decorate cu aur și argint. Datarea realizată prin analiza inelelor de creștere ale lemnului confirmă apartenența sitului la perioada Tang.

Descoperirea oferă, de asemenea, informații prețioase despre poziția districtului Dulan pe o rută comercială majoră ce lega China Tang de Asia Centrală, evidențiind diversitatea culturală și influențele interculturale ale regiunii.

Dincolo de armura aurită, mormântul a scos la iveală și alte artefacte remarcabile, printre care unul dintre cele mai vechi exemple cunoscute de țesătură tie-dye și o tavă din lac fin ornamentată.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Nouă morți și 84 de răniți, după explozia de la fabrica de oțel din nordul Chinei. Siguranța în muncă, frecvent criticată de autorități
08:53
Nouă morți și 84 de răniți, după explozia de la fabrica de oțel din nordul Chinei. Siguranța în muncă, frecvent criticată de autorități
FLASH NEWS Alertă roșie în Sicilia. Furtunile violente au generat inundații catastrofale în regiunea italiană. Școli închise, linii electrice rupte
08:30
Alertă roșie în Sicilia. Furtunile violente au generat inundații catastrofale în regiunea italiană. Școli închise, linii electrice rupte
NEWS ALERT Încă o tragedie feroviară lovește Spania după accidentul din Adamuz. Un tren a deraiat în Barcelona: 1 mort și zeci de răniți
00:43
Încă o tragedie feroviară lovește Spania după accidentul din Adamuz. Un tren a deraiat în Barcelona: 1 mort și zeci de răniți
REACȚIE „Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea președintelui SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos
00:32
„Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea președintelui SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos
FLASH NEWS Un incendiu a izbucnit la unul dintre studiourile Rockstar care dezvoltă mult așteptatul joc Grand Theft Auto VI
23:58
Un incendiu a izbucnit la unul dintre studiourile Rockstar care dezvoltă mult așteptatul joc Grand Theft Auto VI
NEWS ALERT Trump: „Veți afla! Macron nu mai stă acolo prea mult! Ei sunt duri doar când nu sunt în preajmă”
23:34
Trump: „Veți afla! Macron nu mai stă acolo prea mult! Ei sunt duri doar când nu sunt în preajmă”
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Cancan.ro
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă ora la ANAF
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Un nutriționist dezvăluie 20 de alimente pe care le poți mânca fără să te îngrași
ULTIMA ORĂ Fostul ministru de Finanţe, Tanczos Barna, spune că impozitele locale şi pe venit ar trebui să rămână la bugetul local
08:46
Fostul ministru de Finanţe, Tanczos Barna, spune că impozitele locale şi pe venit ar trebui să rămână la bugetul local
ULTIMA ORĂ Bolojan a stabilit că bătrânii din azile și copiii din orfelinate pot trăi cu 32 lei/zi cota de hrană
08:26
Bolojan a stabilit că bătrânii din azile și copiii din orfelinate pot trăi cu 32 lei/zi cota de hrană
LIFESTYLE Care este, de fapt, diferența dintre ouăle albe și ouăle brune. Explicația dată de un specialist
08:18
Care este, de fapt, diferența dintre ouăle albe și ouăle brune. Explicația dată de un specialist
METEO Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe
08:11
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe
VIDEO Adrian Năstase: „Eu eram înjurat pe prima pagină a ziarelor, iar pe pagina a treia era publicitate dată de ministerele Guvernului meu”
08:00
Adrian Năstase: „Eu eram înjurat pe prima pagină a ziarelor, iar pe pagina a treia era publicitate dată de ministerele Guvernului meu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe