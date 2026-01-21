O armură rară din bronz aurit, descoperită într-un mormânt regal din secolul al VIII-lea, confirmă relatările considerate până acum legendare despre „armura de aur” a elitei dinastiei Tang, oferind prima dovadă arheologică directă.

O descoperire arheologică excepțională schimbă modul în care este înțeleasă istoria militară și ceremonială a Chinei imperiale. O armură aurită, datând de aproximativ 1.200 de ani, a fost descoperită într-un mormânt regal din perioada dinastia Tang, confirmând pentru prima dată existența fizică a armurilor descrise anterior doar în texte istorice și legende, potrivit Mediafax.ro.

Timp de secole, referirile din cronicile Tang la armuri de aur au fost considerate mai degrabă „exagerări poetice”. Această ipoteză a fost însă infirmată de identificarea unei armuri din bronz aurit, descoperită în mormântul Xuewei nr. 1, situat în districtul Dulan, în provincia Qinghai. Situl este datat la mijlocul secolului al VIII-lea.

A cui rege a aparținut mormântul în care s-a găsit armura elitei dinastiei Tang

Mormântul a aparținut unui rege al poporului Tuyuhun, un conducător de frontieră influent, aflat la intersecția intereselor politice și culturale ale dinastiei Tang și ale Imperiului tibetan Tubo. Poziția strategică a regiunii a favorizat schimburile culturale și tehnologice între China, Platoul Tibetan și Asia Centrală.

Armura a fost descoperită într-o stare fragmentată, împrăștiată printre alte obiecte funerare și sever afectată de coroziune. Pentru a evita deteriorarea suplimentară, cercetătorii de la Academia Chineză de Științe Sociale au utilizat tehnici avansate de scanare digitală, reconstruind virtual fiecare componentă a piesei.

Analizele microscopice au confirmat că plăcile din bronz erau acoperite cu un strat de aur, validând descrierile istorice ale „armurii de aur” purtate de elitele vremii. Specialiștii spun că armura avea un rol mai degrabă ceremonial și simbolic, reflectând autoritatea și prestigiul regal, nu utilizarea directă în luptă.

Caracterul său simbolic este susținut de inventarul bogat al mormântului, care include textile din mătase, echipament ecvestru și obiecte din lac decorate cu aur și argint. Datarea realizată prin analiza inelelor de creștere ale lemnului confirmă apartenența sitului la perioada Tang.

Descoperirea oferă, de asemenea, informații prețioase despre poziția districtului Dulan pe o rută comercială majoră ce lega China Tang de Asia Centrală, evidențiind diversitatea culturală și influențele interculturale ale regiunii.

Dincolo de armura aurită, mormântul a scos la iveală și alte artefacte remarcabile, printre care unul dintre cele mai vechi exemple cunoscute de țesătură tie-dye și o tavă din lac fin ornamentată.