Viața revine la Cernobîl. Sanctuarul morții radioactive se transformă într-o rezervație naturală

Viața revine la Cernobîl. Sanctuarul morții radioactive se transformă într-o rezervație naturală. Pe terenuri contaminate, prea periculoase pentru viața umană, cei mai sălbatici cai din lume cutreieră liberi. Râșii, urșii, căprioarele, lupii au pus stăpânire pe casele din satele abandonate de oameni. Din păcate, fosta centrală nucleară și împrejurimile sunt pe coridorul de război dintre Ucraina și Rusia.

De-a lungul zonei de excluziune de la Cernobîl, caii lui Przewalski – îndesați, de culoarea nisipului și cu aspect aproape de jucărie – pasc într-un peisaj radioactiv mai mare decât Luxemburgul, Associated Press.

Cernobîl, parc național

Acum 40 de ani, pe 26 aprilie 1986, o explozie la centrala nucleară din Ucraina a trimis radiații în toată Europa și a forțat evacuarea unor orașe întregi, strămutând zeci de mii de oameni. A fost cel mai grav dezastru nuclear din istorie. Patru decenii mai târziu, Cernobîl – care este transliterat ca „Cernobîl” în Ucraina – rămâne prea periculos pentru oameni. Dar fauna sălbatică s-a întors.

Lupii cutreieră acum vastul ținut al nimănui care se întinde pe Ucraina și Belarus, iar urșii bruni s-au întors după mai bine de un secol. Populațiile de râși, elani, cerbi roșii și chiar haitele de câini care se plimbă liberi și-au revenit, publică AP.

Caii lui Przewalski prosperă

Caii lui Przewalski, originari din Mongolia și cândva pe cale de dispariție, au fost introduși aici în 1998 ca experiment. Cunoscuți sub numele de „takhi” în Mongolia („spirit”), acești cai sunt diferiți de rasele domestice. Au 33 de perechi de cromozomi, comparativ cu 32 la caii domestici. Numele modern provine de la exploratorul rus care i-a identificat pentru prima dată în mod oficial.

„Faptul că Ucraina are acum o populație de animale în libertate este un fel de mic miracol”, a spus Denys Vyshnevskyi, principalul specialist în științe naturale al zonei.

„Natura se reface relativ repede și eficient”

Odată cu dispariția presiunii umane, părți din zona de excludere seamănă acum cu peisaje europene din secolele trecute, a spus el, adăugând: „Natura se reface relativ repede și eficient”.

Transformarea este vizibilă peste tot. Copacii străpung clădirile abandonate, drumurile se transformă în pădure, iar semne uzate din epoca sovietică stau lângă cruci de lemn înclinate în cimitirele năpădite de vegetație.

Camerele ascunse arată cum caii se adaptează în moduri neașteptate. Ei caută adăpost în hambare dărăpănate și case părăsite, folosindu-le pentru a scăpa de vremea nefavorabilă și de insecte – chiar și pentru a se așterne înăuntru.

Caii trăiesc în grupuri sociale mici — de obicei un armăsar cu mai multe iepe și puii lor — alături de grupuri separate de masculi mai tineri. Mulți au murit după introducerea lor, dar alții s-au adaptat.

Un nou refugiu pentru caii mongolezi

Declarați dispăruți din sălbăticie în 1969, caii lui Przewalski au supraviețuit doar prin reproducere în captivitate. Asta înainte ca eforturile de reintroducere să reconstruiască o populație globală de aproximativ 3.000 de exemplare, potrivit lui Florian Drouard, manager de operațiuni la un program pentru cai din Parcul Național Cevennes din sudul Franței.

„Această specie este un exemplu remarcabil de reintroducere reușită”, a spus el. „Deși este încă departe de a fi complet sigură, a demonstrat că, cu o pregătire adecvată, o specie ținută în captivitate își poate recăpăta comportamentele sociale și ecologice necesare pentru a trăi liber.”

Calul, a spus el, s-a dovedit a fi neașteptat de adaptabil, adaptat la peisaje deschise, dar acum prosperă și în mediul parțial împădurit al Ucrainei.

Prea periculos pentru oameni, dar plin de viață

Urmărirea animalelor la Cernobîl necesită timp. Vyshnevskyi conduce adesea singur ore întregi, instalând capcane cu camere sensibile la mișcare în carcase camuflate atașate de copaci.

Personalul intră și iese prin rotație pentru a limita expunerea la radiații. Cernobîlul va rămâne probabil interzis timp de generații – prea periculos pentru oameni, dar plin de viață.

În ciuda radiațiilor persistente, oamenii de știință nu au înregistrat mortalități pe scară largă, deși sunt evidente efecte mai subtile. Unele broaște au dezvoltat o piele mai închisă la culoare, iar păsările din zonele cu radiații mai mari sunt mai predispuse la cataractă.

Noi amenințări

Invazia Rusiei din 2022 a adus lupte în zona de excludere, pe măsură ce trupele au avansat spre Kiev, săpând apărări în solul contaminat. Incendiile legate de activitatea militară au cuprins pădurile.

Iernile grele din timpul războiului și-au pus, de asemenea, amprenta. Daunele aduse rețelei electrice au lăsat zonele gestionate din jur fără resurse, iar oamenii de știință raportează o creștere a numărului de copaci căzuți și animale moarte – victime atât din cauza condițiilor extreme, cât și a fortificațiilor construite în grabă.

„Majoritatea incendiilor forestiere sunt cauzate de drone doborâte”, a declarat Oleksandr Polischuk, care conduce o unitate de stingere a incendiilor în zonă. „Uneori trebuie să călătorim zeci de kilometri pentru a ajunge la ele.”

Incendiile pot trimite particule radioactive înapoi în aer.

„Pentru cei dintre noi care se ocupă de conservare și ecologie, este un fel de minune”, a spus Vyshnevskyi. „Acest teren a fost odată intens utilizat – agricultură, orașe, infrastructură. Dar natura a efectuat efectiv o resetare din fabrică.”

