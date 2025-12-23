Japonia a făcut un pas politic decisiv pentru reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, Kashiwazaki-Kariwa, marcând un moment-cheie în strategia de revenire la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima.

Japonia a făcut luni ultimul pas politic necesar pentru reluarea activității centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din lume, într-un moment considerat esențial pentru securitatea energetică a țării.

Centrala, situată la aproximativ 220 de kilometri nord-vest de Tokyo, a fost una dintre cele 54 de reactoare nucleare oprite după cutremurul și tsunamiul din 2011, care au dus la avarierea gravă a centralei Fukushima Daiichi, cel mai grav accident nuclear de după Cernobîl. De atunci, Japonia a repornit 14 dintre cele 33 de reactoare considerate încă operabile, încercând să reducă dependența de importurile de combustibili fosili.

Luni, Adunarea prefecturală din Niigata a adoptat un vot de încredere pentru guvernatorul Hideyo Hanazumi, care și-a exprimat luna trecută sprijinul pentru repornirea centralei. Votul este considerat ultimul obstacol major înainte de reluarea operațiunilor.

„Este un prag important, dar nu este finalul. Asigurarea siguranței locuitorilor din Niigata nu are un punct de încheiere”, a declarat Hanazumi după vot.

Centrala este operată de Tokyo Electric Power Co , compania care administra și centrala Fukushima în momentul dezastrului din 2011. Kashiwazaki-Kariwa ar urma să fie prima centrală nucleară repornită de TEPCO după acel accident, scrie News.ro.

Potrivit postului public NHK, compania ia în calcul repornirea primului dintre cele șapte reactoare pe 20 ianuarie.

Centrala are o capacitate totală de 8,2 gigawați, suficientă pentru alimentarea cu energie a câtorva milioane de locuințe. Repornirea inițială vizează un reactor de 1,36 GW anul viitor, urmând ca un al doilea reactor de capacitate similară să intre în funcțiune în jurul anului 2030.

Comunitatea se opune reluării activității centralei nucleare

Decizia a scos însă la iveală diviziuni profunde în comunitate. În fața sediului adunării prefecturale, aproximativ 300 de protestatari au demonstrat împotriva reluării activității centralei, purtând pancarte cu mesaje precum „Nu energiei nucleare”.

„Ne opunem repornirii Kashiwazaki-Kariwa. Sunt cu adevărat furios din adâncul sufletului. Dacă s-ar întâmpla ceva la centrală, noi am fi cei care ar suferi consecințele”, a declarat Kenichiro Ishiyama, un protestatar în vârstă de 77 de ani.

Un sondaj publicat de autoritățile din Niigata în luna octombrie arată că 60% dintre locuitori consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru repornire, iar aproape 70% se declară îngrijorați de capacitatea TEPCO de a opera centrala în siguranță.

Pentru a obține sprijin local, compania a promis anterior investiții de 100 de miliarde de yeni (aproximativ 641 de milioane de dolari) în prefectură, în următorii 10 ani.

Guvernul central consideră repornirea centralei drept un element esențial al securității energetice. Prim-ministrul Sanae Takaichi susține revenirea la energia nucleară pentru a contracara costurile ridicate ale importurilor de gaze naturale lichefiate și cărbune, care asigură în prezent între 60% și 70% din producția de electricitate a Japoniei.

Anul trecut, Japonia a cheltuit 10,7 trilioane de yeni pentru importurile de LNG și cărbune. În contextul creșterii cererii de energie, alimentată inclusiv de extinderea centrelor de date pentru inteligență artificială, autoritățile și-au stabilit obiectivul de a dubla ponderea energiei nucleare în mixul energetic, până la 20% în 2040.

Pentru supraviețuitorii dezastrului de la Fukushima, repornirea centralei rămâne însă un simbol dureros.