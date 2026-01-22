Prima pagină » Actualitate » Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată la doar câteva ore după pornire. Care a fost motivul

Bianca Dogaru
22 ian. 2026, 10:58, Actualitate
Repornirea centralei nucleare japoneze Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din lume, a fost suspendată la doar câteva ore după reluarea operațiunilor. Operatorul Tokyo Electric Power a anunțat că o alarmă a sistemului de supraveghere s-a declanșat în timpul procedurilor de pornire a reactorului. 

Potrivit companiei, reactorul rămâne stabil și nu există niciun impact radioactiv în exterior. Procedura de repornire a început miercuri seara, după ce autoritățile locale au acordat aprobarea luna trecută. Inițial, repornirea fusese programată pentru marți, dar a fost amânată din cauza unei probleme tehnice similare.

Centrala a fost închisă în 2011, după dezastrul Fukushima, când Japonia a oprit toate reactoarele nucleare. Unitatea 6 este primul reactor operat de companie care încearcă să fie repornit după acel moment.

Cu o capacitate totală de 8,2 gigawați, Kashiwazaki-Kariwa este cea mai mare centrală nucleară din lume. Guvernul japonez susține revenirea la energia nucleară, inclusiv prin construirea unor reactoare de ultimă generație, iar repornirea acestei centrale este considerată un test major pentru întreaga industrie nucleară din Japonia.

Sursa foto: Profimedia

