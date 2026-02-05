Prima pagină » Actualitate » Secretul cutremurului din 2011 din Japonia care a dus la închiderea centralei nucleare Fukushima, descoperit la aproape 8.000 de metri sub apă

Secretul cutremurului din 2011 din Japonia care a dus la închiderea centralei nucleare Fukushima, descoperit la aproape 8.000 de metri sub apă

Bianca Dogaru
05 feb. 2026, 14:00, Actualitate
Secretul cutremurului din 2011 din Japonia care a dus la închiderea centralei nucleare Fukushima, descoperit la aproape 8.000 de metri sub apă

În martie 2011, Japonia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată. Zeci de mii de oameni au murit, un tsunami uriaș a lovit coasta, iar centrala nucleară de la Fukushima a fost avariată grav. Potrivit unui nou studiu publicat de Science, cutremurul a fost amplificat de un strat moale de argilă alunecoasă.

Sursa foto: Profimedia

Ani la rând, oamenii de știință au încercat să înțeleagă de ce acest cutremur a fost atât de puternic. Probele scoase acum la suprafață au arătat ceva surprinzător. Cutremurul nu s-a produs într-un strat masiv de rocă dură, așa cum se credea, ci într-un strat subțire de argilă moale, aflat la aproape 8.000 de metri sub nivelul mării.

Stratul are doar 25-30 de metri grosime, iar în interiorul lui, planul de rupere a avut chiar un centimetru. Cu toate acestea, a permis o alunecare uriașă, de 50-70 de metri, de-a lungul faliei. Această mișcare a ridicat brusc fundul mării și a declanșat tsunami-ul devastator.

Ce știm despre cutremurele mari

Cutremurele apar atunci când plăcile tectonice ale Pământului încearcă să alunece una pe lângă alta. Mișcarea este blocată mult timp, presiunea crește, iar la un moment dat energia se eliberează brusc. Cutremurul din Japonia, produs sub Oceanul Pacific, a fost al patrulea cel mai puternic măsurat vreodată. Modelele existente nu au reușit să explice pe deplin acest lucru.

Pentru a găsi răspunsuri, o echipă internațională de geologi a pornit, în 2024, într-o misiune specială. Cu nava de foraj Chikyu, cercetătorii au ajuns deasupra Gropii Japoniei și au forat adânc în fundul oceanului, exact în zona unde se întâlnesc plăcile tectonice.

Până acum, oamenii de știință credeau că cele mai mari mișcări apar la cele mai mari adâncimi ale plăcilor tectonice. În cazul cutremurului din 2011, situația a fost inversă. Cea mai mare alunecare a avut loc într-o zonă superficială.

Sursa foto: Profimedia

O argilă formată în milioane de ani

Argila descoperită s-a format foarte lent. Particule microscopice s-au așezat pe fundul Oceanului Pacific timp de aproximativ 130 de milioane de ani. Pe măsură ce placa Pacificului s-a deplasat spre vest, acest strat a ajuns sub Japonia.

Placa se mișcă cu aproximativ 10 centimetri pe an. În timp, argila a ajuns prinsă între straturi mult mai dure de rocă. Tocmai această combinație a transformat-o într-o linie naturală de ruptură.

În acea zonă, tensiunea s-a acumulat sute de ani. Cutremurele mari au fost rare, iar energia s-a strâns treptat. Când ruptura a avut loc, rezistența mică a argilei a permis o mișcare mult mai mare decât în alte zone.

Sursa foto: Profimedia

Rezultatul a fost un cutremur extrem de violent

Cercetătorii spun că aceste informații pot ajuta la identificarea zonelor unde cutremurele pot deveni deosebit de periculoase. O parte din pagubele din 2011 ar fi putut fi evitate, susțin aceștia. La acea vreme, autoritățile nu au ajuns la un acord în ceea ce privește înălțimea digurilor de protecție.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”
15:52
Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”
CONTROVERSĂ Elon Musk, cel mai bogat om din lume, mesaj despre valoarea banilor: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”
15:49
Elon Musk, cel mai bogat om din lume, mesaj despre valoarea banilor: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”
FLASH NEWS Radu Miruță neagă că Guvernul a anulat scutirea de plată a impozitului pentru veteranii de război: „E dreptul tău de a alege”
15:37
Radu Miruță neagă că Guvernul a anulat scutirea de plată a impozitului pentru veteranii de război: „E dreptul tău de a alege”
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
15:34
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului: ”Multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri”
15:30
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului: ”Multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri”
REACȚIE Curtea de Justiţie a UE: Statele membre pot, în anumite condiţii, să interzică cultivarea organismelor modificate genetic
15:02
Curtea de Justiţie a UE: Statele membre pot, în anumite condiţii, să interzică cultivarea organismelor modificate genetic
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
O celebră vilă a lui Nicolae Ceauşescu revine în patrimoniul public, după ce afaceristul Ovidiu Tender a fost expropriat
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat cum le-a ajutat pe reginele termite pierderea de gene
FLASH NEWS Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc
16:12
Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili”
16:09
Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili”
EXCLUSIV Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“
16:00
Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“
FLASH NEWS Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud
15:42
Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud
SCANDAL Scandalul Epstein zguduie Marea Britanie. Premierul Starmer își cere scuze victimelor: „Îmi pare rău că l-am numit pe Mandelson ambasador în SUA“
15:40
Scandalul Epstein zguduie Marea Britanie. Premierul Starmer își cere scuze victimelor: „Îmi pare rău că l-am numit pe Mandelson ambasador în SUA“
SPORT Azi începe Six Nations! Cine transmite la TV competiția de rugby
15:40
Azi începe Six Nations! Cine transmite la TV competiția de rugby

Cele mai noi

Trimite acest link pe