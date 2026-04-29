Țara în care un apartament cu 3 camere costă doar 30 de cenți pe lună. Cât se mai pot bucura chiriașii de astfel de prețuri

În Egipt, contractele de închiriere pentru locuințe pot fi transmise din generație în generație fără ca suma plătită să se modifice. Totuși, acest sistem urmează să fie eliminat până în anul 2030, conform Le Figaro.

Puțin sub 17 lire egiptene, adică aproximativ 30 de cenți, pentru un apartament cu trei camere. 1000 de lire egiptene, adică 16 euro, pentru o altă locuință de aceeași dimensiune. Acestea sunt chiriile lunare plătite de unii chiriași de generații întregi în Egipt.

Valoarea chiriei a fost stabilită în urmă cu decenii și nu poate fi modificată, nici măcar după mulți ani. Locuința se transmite din generație în generație, iar fiecare membru al familiei plătește aceeași chirie ca strămoșul său. În 2017, aceste „chirii vechi” reprezentau doar 7% din totalul locuințelor închiriate, potrivit unui studiu realizat de Capmas, agenția de statistică a Egiptului. Totuși, acest privilegiu va fi eliminat până la sfârșitul anului 2030 pentru contractele comerciale și în 2032 pentru cele rezidențiale.

Astfel, prețul chiriilor va fi majorat de zeci sau chiar sute de ori și vor fi aliniate la prețurile pieței. Chiriașii vor avea prioritate pentru a accesa programele de relocare ale statului, dacă vor mai exista locuințe disponibile. Când vine vorba de persoanele în vârstă sau cu cele cu dizabilități, Guvernul a promis că le va proteja, însă nimic din lege nu indică faptul că vor beneficia de măsuri speciale.

Recomandarea autorului:

Orașul din România în care parcarea de reședință s-a scumpit. Cât vor plăti șoferii pe an și ce anomalie au observat mulți proprietari de mașini

Cum ar urma să arate orașul viitorului în Egipt: 165 de zgârie-nori într-un proiect uriaș de 27 miliarde dolari

Recomandarea video

Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Se pare că nu doar oamenii, ci și papagalii folosesc nume pentru a vorbi între ei
