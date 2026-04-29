În Egipt, contractele de închiriere pentru locuințe pot fi transmise din generație în generație fără ca suma plătită să se modifice. Totuși, acest sistem urmează să fie eliminat până în anul 2030, conform Le Figaro.

Puțin sub 17 lire egiptene, adică aproximativ 30 de cenți, pentru un apartament cu trei camere. 1000 de lire egiptene, adică 16 euro, pentru o altă locuință de aceeași dimensiune. Acestea sunt chiriile lunare plătite de unii chiriași de generații întregi în Egipt.

Valoarea chiriei a fost stabilită în urmă cu decenii și nu poate fi modificată, nici măcar după mulți ani. Locuința se transmite din generație în generație, iar fiecare membru al familiei plătește aceeași chirie ca strămoșul său. În 2017, aceste „chirii vechi” reprezentau doar 7% din totalul locuințelor închiriate, potrivit unui studiu realizat de Capmas, agenția de statistică a Egiptului. Totuși, acest privilegiu va fi eliminat până la sfârșitul anului 2030 pentru contractele comerciale și în 2032 pentru cele rezidențiale.

Astfel, prețul chiriilor va fi majorat de zeci sau chiar sute de ori și vor fi aliniate la prețurile pieței. Chiriașii vor avea prioritate pentru a accesa programele de relocare ale statului, dacă vor mai exista locuințe disponibile. Când vine vorba de persoanele în vârstă sau cu cele cu dizabilități, Guvernul a promis că le va proteja, însă nimic din lege nu indică faptul că vor beneficia de măsuri speciale.

