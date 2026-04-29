Orașul din România în care parcarea de reședință s-a scumpit. Cât vor plăti șoferii pe an și ce anomalie au observat mulți proprietari de mașini

Orașul din România în care parcarea de reședință s-a scumpit

Locuitorii unui important oraș din România vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru parcarea de reședință. Consiliul Local tocmai ce a votat pentru majorarea tarifelor.

Totuși, mulți proprietari de mașini au observat o anomalie în noua reglementare, iar discuțiile s-au aprins.

Reduceri pentru parcarea „la bordură”

Potrivit noilor hotătâri adoptate miercuri, 29 aprilie, taxa anuală pentru un loc de parcare de reședință în Brașov va fi de 350 de lei. Acești bani se achită indiferent de zona în care se află locurile de parcare. Față de sistemul anterior, este o schimbare importantă, căci acum tarifele nu mai sunt în funcție de zona de reședință.

În același timp, aleșii locali au aprobat și o variantă mai accesibilă pentru șoferii care nu beneficiază de un loc amenajat. Aceștia pot opta pentru parcarea „la bordură”. Abonamentul pe un an va fi de 150 de lei pentru autoturisme, respectiv 100 de lei pentru motociclete și mopede.

Decizia a fost adoptată cu majoritate de voturi. Au existat și trei voturi împotrivă, din partea consilierilor USR.

Vechiul sistem de taxare data din 2006, iar tarifele erau diferențiate pe zone: de la 156 de lei pe an în zona centrală până la 120 de lei în zonele periferice. Autoritățile locale din Brașov spun că majorarea vine în contextul nevoii de actualizare a tarifelor și de uniformizare a sistemului de parcare. Totuși, mulți brașoveni comentează și afirmă că vor renunța la locul de parcare în favoare „bordurii”, care este mai ieftină.

În ce oraș din România locul de parcare costă 558 de lei pe an

Primăria din România care a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje

„Dorel”, legenda „meseriașilor”, a lovit și în Franța: bănci montate direct peste locurile de parcare, pe o stradă din Bordeaux

ULTIMA ORĂ Protest în fața Ministerului Educației. Sindicaliștii din învățământ au ieșit în stradă, ce nemulțumiri au
14:50
Protest în fața Ministerului Educației. Sindicaliștii din învățământ au ieșit în stradă, ce nemulțumiri au
AFACERI Prima cafenea din lume condusă de inteligența artificială. De ce acest experiment ridică, deja, serioase semne de întrebare
14:44
Prima cafenea din lume condusă de inteligența artificială. De ce acest experiment ridică, deja, serioase semne de întrebare
ULTIMA ORĂ Euro a sărit de 5,1 lei. Se repetă scenariul sperietorii „explodează cursul” dacă pică guvernul Bolojan? Aceeași amenințare, folosită și în campania electorală a lui Nicușor Dan
14:39
Euro a sărit de 5,1 lei. Se repetă scenariul sperietorii „explodează cursul” dacă pică guvernul Bolojan? Aceeași amenințare, folosită și în campania electorală a lui Nicușor Dan
LITORAL Fără nudism anul acesta la 2 Mai. Ce se întâmplă acum pe plajele de lângă Mangalia și cum se face legătura cu Vama Veche
14:19
Fără nudism anul acesta la 2 Mai. Ce se întâmplă acum pe plajele de lângă Mangalia și cum se face legătura cu Vama Veche
ULTIMA ORĂ Adio telefoane în şcoli! Senatorii au adoptat legea prin care profesorii le vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele
14:07
Adio telefoane în şcoli! Senatorii au adoptat legea prin care profesorii le vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele
REACȚIE Avertismentul unui expert: Economia României se prăbușește. „Guvernul doar a tăiat contabil/Mai ușor cu vrăjeala reformelor pe scări”
14:02
Avertismentul unui expert: Economia României se prăbușește. „Guvernul doar a tăiat contabil/Mai ușor cu vrăjeala reformelor pe scări”
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cum erau pregătite vânătorile la care participa Nicolae Ceaușescu
INEDIT Regele Charles l-a taxat pe Trump pentru remarca „Dacă nu eram noi vorbeați germana” de acum câteva luni: „Dacă nu eram noi, vorbeați franceza”
14:48
Regele Charles l-a taxat pe Trump pentru remarca „Dacă nu eram noi vorbeați germana” de acum câteva luni: „Dacă nu eram noi, vorbeați franceza”
EXCLUSIV Petrișor Peiu explică cum și-a făcut averea la bursă. „Am pornit cu 50.000 de euro”. Cum a ajuns la milioane de euro
14:22
Petrișor Peiu explică cum și-a făcut averea la bursă. „Am pornit cu 50.000 de euro”. Cum a ajuns la milioane de euro
NEWS ALERT Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”
14:16
Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”
FLASH NEWS Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
14:13
Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
SPORT Ana Bărbosu nu a fost suspendată! „Acest tip de abatere nu implică depistarea unei substanțe interzise”
14:05
Ana Bărbosu nu a fost suspendată! „Acest tip de abatere nu implică depistarea unei substanțe interzise”
ULTIMA ORĂ CCR destructurează conducerile TVR și Radio România. A admis plângerea AUR: în administrațiile posturilor de stat au fost numiți ilegal mai mulți reprezentanți ai USR și PNL. Ce urmează
14:01
CCR destructurează conducerile TVR și Radio România. A admis plângerea AUR: în administrațiile posturilor de stat au fost numiți ilegal mai mulți reprezentanți ai USR și PNL. Ce urmează

