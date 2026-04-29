Orașul din România în care parcarea de reședință s-a scumpit. Cât vor plăti șoferii pe an și ce anomalie au observat mulți proprietari de mașini

Locuitorii unui important oraș din România vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru parcarea de reședință. Consiliul Local tocmai ce a votat pentru majorarea tarifelor.

Totuși, mulți proprietari de mașini au observat o anomalie în noua reglementare, iar discuțiile s-au aprins.

Reduceri pentru parcarea „la bordură”

Potrivit noilor hotătâri adoptate miercuri, 29 aprilie, taxa anuală pentru un loc de parcare de reședință în Brașov va fi de 350 de lei. Acești bani se achită indiferent de zona în care se află locurile de parcare. Față de sistemul anterior, este o schimbare importantă, căci acum tarifele nu mai sunt în funcție de zona de reședință.

În același timp, aleșii locali au aprobat și o variantă mai accesibilă pentru șoferii care nu beneficiază de un loc amenajat. Aceștia pot opta pentru parcarea „la bordură”. Abonamentul pe un an va fi de 150 de lei pentru autoturisme, respectiv 100 de lei pentru motociclete și mopede.

Decizia a fost adoptată cu majoritate de voturi. Au existat și trei voturi împotrivă, din partea consilierilor USR.

Vechiul sistem de taxare data din 2006, iar tarifele erau diferențiate pe zone: de la 156 de lei pe an în zona centrală până la 120 de lei în zonele periferice. Autoritățile locale din Brașov spun că majorarea vine în contextul nevoii de actualizare a tarifelor și de uniformizare a sistemului de parcare. Totuși, mulți brașoveni comentează și afirmă că vor renunța la locul de parcare în favoare „bordurii”, care este mai ieftină.

