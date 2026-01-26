Iată cât costă o chirie în 2026 în București, în funcție de cartier, pentru garsonieră sau apartament cu 2 și 3 camere. Începutul acestui an aduce o piață imobiliară destul de dinamică în Capitală. Dacă te afli în situația de a face o schimbare în acest sens, trebuie să cunoști noile tarife.

Deși prețurile au cunoscut ușoare fluctuații la finalul anului trecut, zonele de nord rămân în continuare cele mai scumpe, în timp ce sudul și vestul orașului (Sectoarele 4, 5 si 6) oferă cele mai accesibile opțiuni. Gândul.ro a întocmit un tabel cu prețurile medii estimate pentru principalele cartiere din București, bazat fiind pe datele recente din ianuarie 2026.

Cartierul Aviației

Chirie garsonieră: 570 de euro (2.850 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 975 de euro (4.875 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 1.450 de euro (7.250 de lei)

Cartierul Berceni

Chirie garsonieră: 350 de euro (1.750 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 500 de euro (2.500 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 650 de euro (3.250 de lei)

Cartierul Cotroceni

Chirie garsonieră: 530 de euro (2.650 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 950 de euro (4.750 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 1.300 de euro (6.500 de lei)

Cartierul Crângași

Chirie garsonieră: 370 de euro (1.850 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 560 de euro (2.800 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 720 de euro (3.600 de lei)

Cartierul Dorobanți

Chirie garsonieră: 610 euro (3.050 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 1.030 de euro (5.150 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 1.650 de euro (8.250 de lei)

Cartierul Dristor

Chirie garsonieră: 420 de euro (2.100 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 610 euro (3.050 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 820 de euro (4.100 de lei)

Cartierul Drumul Taberei

Chirie garsonieră: 380 de euro (1.900 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 540 de euro (2.700 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 680 de euro (3.400 de lei)

Cartierul Floreasca

Chirie garsonieră: 640 de euro (3.200 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 1.100 de euro (5.500 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 1.750 de euro (8.750 de lei)

Cartierul Militari

Chirie garsonieră: 360 de euro (1.800 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 520 de euro (2.600 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 630 de euro (3.150 de lei)

Cartierul Pantelimon

Chirie garsonieră: 330 de euro (1.650 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 470 de euro (2.350 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 600 de euro (3.000 de lei)

Cartierul Pipera

Chirie garsonieră: 500 de euro (2.500 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 920 de euro (4.600 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 1.350 de euro (6.750 de lei)

Cartierul Primăverii

Chirie garsonieră: 775 de euro (2.875 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 1.650 de euro (8.250 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 3.250 de euro (16.250 de lei)

Cartierul Tineretului

Chirie garsonieră: 460 de euro (2.300 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 680 de euro (3.400 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 940 de euro (4.700 de lei)

Cartierul Titan

Chirie garsonieră: 400 de euro (2.000 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 570 de euro (2.850 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 770 de euro (3.850 de lei)

Cartierul Unirii

Chirie garsonieră: 500 de euro (2.500 de lei)

Chirie apartament cu 2 camere: 770 de euro (3.850 de lei)

Chirie apartament cu 3 camere: 1.130 de euro (5.650 de lei)

