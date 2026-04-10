Descoperire spectaculoasă în Egipt. O mănăstire veche de peste 1.500 de ani, scoasă la lumină în deșert. Misterele primilor călugări creștini

O mănăstire veche de peste 1.500 de ani a fost descoperită în deșertul egiptean, într-o zonă considerată leagănul monahismului. Descoperirea oferă detalii rare despre viața primilor călugări creștini.

O mănăstire antică, datând din primele secole ale creștinismului, a fost descoperită recent în deșertul din Wadi El-Natrun, o regiune cu o importanță majoră pentru dezvoltarea monahismului la nivel global. Anunțul a fost făcut la finalul lunii martie de Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților, care a precizat că situl datează din secolele IV-VI d.Hr., perioadă esențială pentru formarea vieții monahale creștine, scrie NY Post.com.

Mănăstirea, construită din cărămizi de lut, se întinde pe o suprafață de aproximativ 21.528 de metri pătrați. Zidurile depășesc un metru grosime, iar încăperile au o înălțime de aproximativ doi metri.

Situl este organizat în jurul unei curți deschise, înconjurată de clădiri care adăposteau celule pentru călugări, bucătării, cuptoare și spații de depozitare.

Arheologii au descoperit și rămășițe scheletice umane, despre care se crede că aparțin călugărilor, dar și picturi murale și elemente arhitecturale bine conservate.

„Studiile arhitecturale arată utilizarea diverselor sisteme de acoperișuri, inclusiv bolți și cupole construite din cărămizi de lut”, au transmis oficialii Ministerului egiptean al Turismului și Antichităților. „Pereții erau acoperiți cu un strat de tencuială albă și decorați cu picturi murale reprezentând cruci, palmieri și diverse motive vegetale și geometrice”, au precizat oficialii Ministerului egiptean al Turismului și Antichităților.

Dovezi ale primilor călugări creștini

Printre cele mai importante descoperiri se numără inscripțiile care conțin numele călugărilor ce au trăit în mănăstire, alături de texte religioase care invocă mila și iertarea.

Sherif Fathy a declarat că descoperirea „reprezintă o contribuție semnificativă la înțelegerea noastră asupra originilor monahismului în Egipt, care a început pe pământ egiptean înainte de a se răspândi în întreaga lume”.

Acesta a subliniat și „angajamentul ministerului de a integra siturile de patrimoniu copt în ofertele turistice cuprinzătoare … pentru a îmbogăți experiența turistică și a pune în valoare bogatul patrimoniu al Egiptului”. La rândul său, Mohamed Taman a explicat că descoperirea „adaugă o nouă dimensiune înțelegerii structurii mănăstirilor timpurii, în special prin prezența spațiilor funerare interne care reflectă viața monahală”.

