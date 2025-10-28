Prima pagină » Diverse » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 10-7=12 într-o egalitate corectă

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 10-7=12 într-o egalitate corectă

Test de inteligență. Gândul.ro vine cu o nouă provocare, astăzi: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 10-7 = 12, într-o operație corectă. Dacă nu ați găsit răspunsul corect, varianta bună se află mai jos, în articol. Pentru acest test este nevoie de o atenție sporită la detalii, pentru a descoperi ce băț trebuie mutat.

Despre istoria testelor de inteligență, trebuie spus că acestea au fost perfecționate încă din secolul al XIX-lea, accentul fiind pus de Alfred Binet asupra rolului esențial în dezvoltarea psihologiei experimentale. Deși la început a urmat o carieră în drept, Alfred Binet a devenit tot mai interesat de încercările lui Sir Francis Galton (fondatorul psihologiei diferențiale) de a măsura procesele mentale.

„Binet și colegul său, Theodore Simon, au început să dezvolte întrebări care se concentrau pe domenii care nu erau predate explicit în sala de clasă, cum ar fi atenția, memoria și abilitățile de rezolvare a problemelor. Apoi au lucrat pentru a determina care întrebări preziceau cel mai bine succesul academic”, notează Verywellmind.com.

De data aceasta, tot ceea ce trebuie faceți este aveți atenție sporită asupra ecuației de mai sus. Care este deci bățul de chibrit care trebuie fie mutat, pentru ca egalitatea devină corectă?

Dacă ați rezolvat testul de inteligență, felicitări. În cazul în care nu ați reușit să îl rezolvați, aveți rezolvarea mai jos.

Pentru a rezolva acest exercițiu, trebuie deci să mutați bățul din stânga, de la cifra 0, pentru a o transforma în cifra 9. Astfel, exercițiul se transformă total din 10-7 = 12 în 19-7=12. 

