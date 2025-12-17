Prima pagină » Diverse » Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între cei doi sculptori din imagine

Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între cei doi sculptori din imagine

17 dec. 2025, 16:14, Diverse
Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între cei doi sculptori din imagine

Puzzle-urile de tip găsește diferențele” au devenit foarte populare în ultima vreme. Ele sunt o modalitate distractivă de a-ți antrena creierul rapid. Dacă ești dispus vezi cât de ageri îți sunt ochii, iată o mică provocare pentru tine. Uită-te bine la aceste două imagini cu un bărbat care sculptează o piatră. La prima vedere, cu siguranță vei simți aceste imagini sunt la fel, dar atenție, pentru nu sunt! Există 3 mici diferențe ascunse între cele două imagini și trebuie le găsești pe toate în 43 de secunde. Acest puzzle este, cu siguranță, mai greu decât pare.

Aceste puzzle-uri sunt cu siguranță o activitate perfectă pentru toată lumea, fie copii, fie adulți.

Ești pregătit pentru următoarea provocare care îți va testa abilitățile de observare și cât de atent ești? Observă aceste două imagini cu un bărbat care poartă o mască și sculptează o piatră. Pot părea la fel la prima vedere, dar când observi cu atenție, vei descoperi există 3 diferențe ascunse în imagine. Crezi că poți găsi aceste diferențe în 43 de secunde? Pornește cronometrul și încearcă vezi cât de ageri îți sunt ochii.

Diferențele pot fi oriunde, cum ar fi în culori, forme sau chiar în cele mai mici amplasări de obiecte. Rămâi alert, rămâi concentrat și nu lăsa nimic să-ți scape din vedere. Crezi ai ceea ce îți trebuie? Dovedește-o! Apasă start și bate cronometrul în doar 43 de secunde. Ești gata? Hai începem!

Scanează scena: acordă o atenție deosebită câmpului și obiectelormici diferențe s-ar putea ascunde la vedere.

Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți numărul ascuns în această iluzie optică. Indiciu: Are două cifre

