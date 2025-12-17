Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între cei doi sculptori din imagine

Puzzle-urile de tip „găsește diferențele” au devenit foarte populare în ultima vreme. Ele sunt o modalitate distractivă de a-ți antrena creierul rapid. Dacă ești dispus să vezi cât de ageri îți sunt ochii, iată o mică provocare pentru tine. Uită-te bine la aceste două imagini cu un bărbat care sculptează o piatră. La prima vedere, cu siguranță vei simți că aceste imagini sunt la fel, dar atenție, pentru că nu sunt! Există 3 mici diferențe ascunse între cele două imagini și trebuie să le găsești pe toate în 43 de secunde. Acest puzzle este, cu siguranță, mai greu decât pare.

Aceste puzzle-uri sunt cu siguranță o activitate perfectă pentru toată lumea, fie copii, fie adulți.

Ești pregătit pentru următoarea provocare care îți va testa abilitățile de observare și cât de atent ești? Observă aceste două imagini cu un bărbat care poartă o mască și sculptează o piatră. Pot părea la fel la prima vedere, dar când observi cu atenție, vei descoperi că există 3 diferențe ascunse în imagine. Crezi că poți găsi aceste diferențe în 43 de secunde? Pornește cronometrul și încearcă să vezi cât de ageri îți sunt ochii.

Diferențele pot fi oriunde, cum ar fi în culori, forme sau chiar în cele mai mici amplasări de obiecte. Rămâi alert, rămâi concentrat și nu lăsa nimic să-ți scape din vedere. Crezi că ai ceea ce îți trebuie? Dovedește-o! Apasă start și bate cronometrul în doar 43 de secunde. Ești gata? Hai să începem!

Scanează scena: acordă o atenție deosebită câmpului și obiectelor – mici diferențe s-ar putea ascunde la vedere.

Autorul recomandă:

