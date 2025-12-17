Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu a pierdut contestația și rămâne sub control judiciar pentru propagandă legionară

Călin Georgescu a pierdut contestația și rămâne sub control judiciar pentru propagandă legionară

17 dec. 2025, 19:16, Actualitate
Călin Georgescu a pierdut contestația și rămâne sub control judiciar pentru propagandă legionară

Călin Georgecu, fostul candidat la prezidențiale, a pierdut contestația de la Tribunalul București și va rămâne sub control judiciar pentru propagandă legionară.

Miercuri, Tribunalul București a respins contestația depusă de Călin Georgescu împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1 de a-l menține sub control judiciar. Decizia Tribunalului este definitivă.

Călin Georgescu a pierdut contestația de la Tribunalul București

„Respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat GEORGESCU CĂLIN împotriva Încheierii din camera de consiliu din data de 09.12.2025 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.4”, se arată în minuta Tribunalului București.

Georgescu, acuzat de „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată” rămâne sub control judiciar, situație în care se afă din februaie 2025.

Georgescu și Horațiu Potra, cercetați în același dosar

De altfel, fostul candidat la prezidențiale este cercetat și într-un alt dosar în care, printre altele, este acuzat de tentativă de lovitură e stat, alături de Horațiu Potra. Mercenarul a fost trimis în judecată pentru comiterea unor infracțiuni grave pentru destabilizarea României, dosar în care au fost trimise alte 20 de persoane. Potrivit anchetei, Georgescu și Potra s-ar fi întâlnit de mai multe ori, însă fostul candidat neagă vreo legătură între ei.

Potrivit anchetatorilor, mercenarul acționa în zone de conflict internațional. În urma cercetărilor, s-a stabilit că cei doi s-au întâlnit la Ciolpani, acolo unde au discutat un plan conform potrivit căruia Potra și anturajul lui pregătit militar ar fi urmat să execute „acțiuni violente cu caracter subversiv”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

UTILE Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu
20:18
Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu
METEO Fenomen meteo neobișnuit: Este frig în orașe și cald în vârf de munte
20:15
Fenomen meteo neobișnuit: Este frig în orașe și cald în vârf de munte
NEWS ALERT Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine
20:15
Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine
ULTIMA ORĂ Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie”
20:14
Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie”
EXTERNE Un avion Boeing 737, găsit „pe butuci” după 13 ani de la dispariţie. Unde s-a aflat în tot acest timp
19:39
Un avion Boeing 737, găsit „pe butuci” după 13 ani de la dispariţie. Unde s-a aflat în tot acest timp
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu
19:38
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Omul care a interzis genetica: cum Trofim Lîsenko, favoritul lui Stalin, a provocat foamete și dezastru științific
SPORT Fondul de premii al Campionatului Mondial din 2026 a devenit cel mai mare din istorie: cu 50% mai mare decât turneul din 2022 găzduit de Qatar
19:45
Fondul de premii al Campionatului Mondial din 2026 a devenit cel mai mare din istorie: cu 50% mai mare decât turneul din 2022 găzduit de Qatar
SURSE Bugetul de stat pe 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie. „Ordonanța trenuleț”, săptămâna viitoare
19:43
Bugetul de stat pe 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie. „Ordonanța trenuleț”, săptămâna viitoare
CINEMA Leonardo DiCaprio a dezvăluit de ce nu vrea să regizeze vreodată un film: „De ce mi-aș dori să fac asta?”
19:22
Leonardo DiCaprio a dezvăluit de ce nu vrea să regizeze vreodată un film: „De ce mi-aș dori să fac asta?”
SERIALE Vladimir Putin a devenit personaj erou într-un serial animat rusesc care va fi difuzat de anul viitor
18:57
Vladimir Putin a devenit personaj erou într-un serial animat rusesc care va fi difuzat de anul viitor
ECONOMIE Impozitul va exploda pentru proprietarii de mașini vechi. Lovitura de proporții pentru șoferi
18:52
Impozitul va exploda pentru proprietarii de mașini vechi. Lovitura de proporții pentru șoferi

Cele mai noi