Călin Georgescu a pierdut contestația și rămâne sub control judiciar pentru propagandă legionară

Călin Georgecu, fostul candidat la prezidențiale, a pierdut contestația de la Tribunalul București și va rămâne sub control judiciar pentru propagandă legionară.

Miercuri, Tribunalul București a respins contestația depusă de Călin Georgescu împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1 de a-l menține sub control judiciar. Decizia Tribunalului este definitivă.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat GEORGESCU CĂLIN împotriva Încheierii din camera de consiliu din data de 09.12.2025 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.4”, se arată în minuta Tribunalului București.

Georgescu, acuzat de „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată” rămâne sub control judiciar, situație în care se afă din februaie 2025.

Georgescu și Horațiu Potra, cercetați în același dosar

De altfel, fostul candidat la prezidențiale este cercetat și într-un alt dosar în care, printre altele, este acuzat de tentativă de lovitură e stat, alături de Horațiu Potra. Mercenarul a fost trimis în judecată pentru comiterea unor infracțiuni grave pentru destabilizarea României, dosar în care au fost trimise alte 20 de persoane. Potrivit anchetei, Georgescu și Potra s-ar fi întâlnit de mai multe ori, însă fostul candidat neagă vreo legătură între ei.

Potrivit anchetatorilor, mercenarul acționa în zone de conflict internațional. În urma cercetărilor, s-a stabilit că cei doi s-au întâlnit la Ciolpani, acolo unde au discutat un plan conform potrivit căruia Potra și anturajul lui pregătit militar ar fi urmat să execute „acțiuni violente cu caracter subversiv”.