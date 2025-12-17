Prima pagină » Actualitate » RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: utilizatorii riscă amenzi de până la 2.000 de lei, dar nu au de unde să cumpere polița

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: utilizatorii riscă amenzi de până la 2.000 de lei, dar nu au de unde să cumpere polița

17 dec. 2025, 19:25, Actualitate

RCA-ul a devenit obligatoriu pentru unele trotinete și biciclete electrice, dar legea a luat-o înaintea pieței, asta pentru că în realitate utilizatorii nu prea au de unde să cumpere polița, deși legea a intrat deja în vigoare, doar câțiva asiguratori au în portofoliu RCA pentru vehicule cu două roți. Chiar și așa, respectarea legii nu este opțională, cei care circulă cu vehiculele respective, fără să semneze o poliță RCA, riscă amenzi de până la 2.000 de lei.

Trotinetele electrice tot mai prezente pe străzile din România intră oficial sub legea RCA, pentru vehiculele care cântăresc mai mult de 25 de kilograme și pot circula cu o viteză de 25 de kilometri pe oră, utilizatorii au nevoie de poliță.

Poliță obligatorie pentru trotinete electrice, însă nicio companie nu o are în portofoliu

„Din analize, s-a constatat că aceste vehicule, cei care le folosesc, desigur, pot produce evenimente, accidente cu un impact, cu repercursiuni grave, e destul de deasă întrebarea aceasta, dacă acele biciclete hibride, cu sisteme de propulsie electrică sunt sau nu și ele asigurabile. Nu intră în categoria vehiculelor de asigurare”, Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF.

Doar că în momentul de față cei care utilizează astfel de vehicule au opțiuni limitate de unde pot achiziționa polițele obligatorii. Multe companii de asigurări nu au un astfel de produs în portofoliu.

Ce pot face proprietarii de astfel de vehicule

Până când firmele de asigurări lansează oficial polițele, te poți înscrie pe site-urile oficiale ca să fii anunțat când poți încheia online această asigurare.

„Documentele uzuale sunt factura de unde reiese dreptul de proprietate, buletinul persoanei și un document de unde să reiasă greutatea, viteza, dar și seria unică.”, Marius Constantinescu, broker asigurări.

În ultimii ani, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinetele electrice au crescut, mai ales în marile orașe. Lipsa asigurării obligatorii poate aduce sancțiuni serioase, cei prinși fără RCA riscă amenzi de până la 2.000 de lei, iar în unele situații circulația pe drumurile publice poate fi interzisă până la intrarea în legalitate.

Cele mai noi